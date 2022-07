Aiwanger: Gas nicht mehr für Stromerzeugung "verballern"

Bundesnetzagentur fordert mehr Anstrengungen beim Energiesparen

Überhaupt weniger Energie zu verbrauchen, hält die Bundesnetzagentur für einen zentralen Ansatz, um sicher durch den Winter zu kommen. Behördenpräsident Klaus Müller mahnte deshalb erneut Fortschritte beim Energiesparen an. Im bisherigen Jahresverlauf liege der Gasverbrauch 14 Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum, so Müller. "Ich muss aber in Richtung 20 Prozent kommen. Es muss noch eine Schippe draufgepackt werden."

Müller wies darauf hin, dass der größte Teil der Einsparungen am relativ milden Wetter in diesem Jahr gelegen habe - vor allem dadurch liefen die Heizungen nicht so stark wie im Vorjahr. Wäre das Wetter hingegen wie 2021 gewesen, wären es nur fünf Prozent gewesen, erklärte Müller.

DGB Bayern will mehr Absicherung für Arbeitnehmer

Sorgenvoll blickt auf der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Bayern (DGB Bayern), Bernhard Stiedl, in die Zukunft. Er fordert mit Blick auf mögliche Gas-Engpässe ein Garantieversprechen der Arbeitgeber für die Beschäftigten. "Bereits die Corona-Krise hat gezeigt, dass Stellenabbau vielerorts in eine Sackgasse führt." Beispielhaft nannte Stiedl die Gastronomie und die Flughäfen.

Der DGB Bayern-Chef sprach sich außerdem dafür aus, die Auszahlung von Kurzarbeitergeld auch für den Fall zu ermöglichen, dass erhöhte Energiepreise zu Produktionsrückgängen führen: "Hier sind zwingend Anpassungen erforderlich – und da erwarten wir als Gewerkschaften noch vor dem Herbst Bewegung", unterstrich Stiedl.