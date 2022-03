Aiwanger für Volksfeste ohne 2G

"Der Augsburger Osterplärrer wird stattfinden, definitiv." Das hat Josef Diebold dem BR gesagt. Der Vorsitzende des Schwäbischen Schaustellerverbands erhält dabei Rückendeckung von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Der Freie-Wähler-Chef erklärte am Rande eines Besuchs in Augsburg: "Ich bin als Wirtschaftsminister dafür, dass ein gewisser Grundoptimismus in die Bevölkerung getragen wird und dass Familien- und Volksfeste wieder abgehalten werden. Wir können ja nicht nur immer depressiv rumrennen."

Wirte hatten 2G angeboten

Nach zwei Corona-Jahren ohne Volksfeste war laut Diebold bis einen Monat vor der geplanten Eröffnung des Augsburger Volksfests unklar, ob es geht oder nicht. Die Wirte hatten sogar einen Schritt auf die Politik zugemacht, indem sie auf eigene Faust "2G" fürs Bierzelt festgelegt haben. Sie wollen also nur Geimpfte und Genesene reinlassen. Davon allerdings hält Aiwanger wenig: "Wenn Veranstalter von sich aus '2G' vorschreiben, können wir das nicht verbieten, aber ich glaube, dass sich das auf Dauer nicht halten lässt. Denn ein Volksfest sollte in meinen Augen ein Fest des Volkes sein und kein Fest der Frisch-Geimpften." Aiwanger verweist zudem auf den hohen Kontrollaufwand einer solchen 2G-Pflicht: "Man muss Zäune und Securitys hinstellen und die Vorgaben des Staates würden das nicht erfordern."

Nach Nockherberg-Absage: Aiwanger will "moralischen Druck" auf Veranstalter verhindern

Am 2. April werden laut Aiwanger sowohl die Maskenpflicht, als auch das "G-System" fallen. Den Frühlingsfesten, wie dem Augsburger Plärrer, stünde damit nichts mehr im Wege. Doch nach der Absage des traditionellen Politiker-Derbleckens am Münchner Nockherberg sieht der stellvertretende Bayerische Ministerpräsident nun eine andere Diskussion aufziehen. "Das größere Risiko ist jetzt die politische Debatte, wenn man sieht, dass der Nockherberg abgesagt wird. Ich hoffe nicht, dass das einen Domino-Effekt auslöst", sagt Aiwanger. Er will verhindern, dass mit Blick auf den Krieg in der Ukraine nun "moralischer Druck" auf die Veranstalter ausgeübt werde.

"Ich glaube, dass die Bevölkerung diese Feste wieder braucht. Das ist für die Krisen-Durchhaltefähigkeit der Bevölkerung wichtig", sagt Aiwanger. Selbst in Kriegszeiten seien kleinere Volksfeste abgehalten worden, so Aiwanger: "Wir müssen diese Feste im Jahr 2022 wieder durchführen."