Aiwanger fordert Staatshilfe für Glasindustrie

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat am Montag bei einem Arbeitstreffen bei Heinz Glas in Kleintettau (Lkr. Kronach) erneut vom Bund Steuersenkungen gefordert. Bei dem gemeinsamen Treffen mit Umweltminister Thorsten Glauber (FW) sagte Aiwanger, die Lage der Glasindustrie sei besorgniserregend.

Aiwanger gegen Gasembargo für russisches Gas

Neben Steuersenkungen für energieintensive Unternehmen müssten Zuschüsse von Bund und Ländern die gestiegenen Energiekosten abpuffern, so Aiwanger. Außerdem müsse man verstärkt auf erneuerbare Energien und Wasserstoff vor Ort setzen. Aiwanger sprach sich noch einmal gegen ein Embargo für russisches Gas aus. Dies würde zum sofortigen Aus der Glasindustrie führen, so der Wirtschaftsminister. Man müsse zudem deutlich einfachere Regeln zum Aufstellen von Windrädern um Industriegebiete finden. Hier befinde sich Bayern noch in der "10-H-Falle".

Erneuerbare Energie für Glasindustrie etablieren

Aiwanger und Umweltminister Glauber sprachen sich auch für eine Modellregion für die bayerisch-thüringische Glasindustrie aus. Es gehe darum, dort erneuerbare Energie zu etablieren, um das Herz der Glasindustrie in Oberfranken weiter kräftig schlagen zu lassen, so Glauber.

Carl-August Heinz, Seniorchef von Heinz Glas in Kleintettau sagte im Anschluss an das Treffen, die Aussagen der beiden Minister hätten Hoffnung gemacht. Gewisse Zweifel habe er allerdings bei der Geschwindigkeit der Umsetzung. Das Paradies in der Ferne sei ein schönes Bild, die Industrie müsse aber den Weg dorthin überleben, so Heinz.

Glasindustrie leidet unter Energiepreisen

Die Glasindustrie in Oberfranken und Thüringen leidet momentan massiv unter explodierenden Energiepreisen. Die Preise für Strom und Gas haben sich nach Angaben von Heinz Glas in den vergangenen fünf Jahren fast verzehnfacht.