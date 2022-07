Aiwanger fordert mehr Entschädigungen für Verbraucher

Seit heute fließt durch die Gaspipeline Nord Stream 1 nur noch 20 Prozent der möglichen Kapazität. Die Wirtschaftsweise Prof. Veronika Grimm sprach in der Münchner Runde von "psychologischer Kriegsführung", mit der Putin für Verunsicherung sorgen wolle. Prinzipiell sei es wichtig, dass sich Deutschland für einen Lieferstopp wappne. Man müsse sehen, dass noch viel mehr gespart werde und da alle Möglichkeiten ausschöpfen. Grimm plädierte für eine Art Prämienmodell, welches die Verbraucher animieren solle, Energie zu sparen.

Aiwanger: Geld für Heizungsumbau

Bayerns Wirtschafts-und Energieminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) forderte mehr Entschädigungen für Verbraucher, die Gas sparen oder andere Wege gehen: "Die Dinge müssten längst laufen, dass man den Gasverbrauchern sagt, du kriegst mehrere Tausend Euro Entschädigung, wenn du eine Pelletheizung einbaust."

Er bekräftigte auch seine Forderung für eine längere Laufzeit der AKWs in Deutschland. Prinzipiell sieht er aber die Bundesregierung in Berlin in der Verantwortung. "Ich sag nicht, dass in Bayern alles richtig gelaufen ist, die letzten Jahre und Jahrzehnte, aber wir müssen jetzt die großen Hebel bewegen, und die sitzen in Berlin."

Debatte um Steuersenkungen

Aiwanger forderte zudem Steuersenkungen, eine Entlastung der niedrigen und mittleren Einkommen. "Eigentlich bräuchten wir wirklich ein System, wo wir auf Knopfdruck alle Friseure von Niederbayern oder alle Gasthausbesitzer von Oberbayern oder alle Sozialhilfeempfänger von ganz Bayern auf Kopfdruck in den Schubladen bedienen können. Das fehlt."

Der bayerische SPD-Vorsitzende Florian von Brunn kritisierte, dass diese Maßnahmen eher höheren Einkommen zugutekämen, da man die niedrigeren Einkommensschichten durch Direktzahlungen besser entlaste als durch Steuersenkungen. Er verwies beispielsweise auf die Energiepreis-Pauschale durch die Bundesregierung.

Finanzexperte: Energiepreise noch nicht angekommen

Saidi Sulilatu von Finanztip sagte in der Münchner Runde, dass erst langsam die Botschaft der teuren Energiepreise durchsickere: "Wir sprechen da von Mehrkosten für einen durchschnittlichen Haushalt von mehreren Tausend Euro – da geht es wirklich ans Eingemachte."