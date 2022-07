Aiwanger fordert: Gas in Glashütten nicht ausschalten

Forderung nach Weiterbetrieb der Atomkraftwerke

Der Politiker erneuerte heute auch seine Forderung nach einem Weiterbetrieb der deutschen Atomkraftwerke. "Wir können heute in großem Ausmaß Gasstrom durch Atomstrom ersetzen und auf diese Weise die Gasspeicher füllen." Es gehe nicht an, dass momentan weiterhin mit Gas Strom produziert wird, "weil man damit Geld verdienen kann", etwa indem man ihn ins Ausland verkauft. "Wir verballern momentan 15 Prozent Gas für Strom, der dann nach Frankreich verkauft wird", wo viele Atomkraftwerke momentan ausgefallen seien.

Glas: Es geht nicht nur um Trinkgläser

Vom einem Sprecher des "Netzwerkes Glas" hieß es bei dem Gespräch in Zwiesel, es gehe in der ostbayerischen Glasindustrie nicht nur um Trinkgläser. Es gehe auch um die Produktion von Medizinprodukten, zum Beispiel Fläschchen für Impfstoffe, die das Unternehmen Schott in Mitterteich herstellt. Auch die Optikindustrie sei auf den Rohstoff Glas angewiesen. Das Unternehmen Qioptic zum Beispiel beschäftigt in Regen 300 und in München 600 Menschen. Der Firmenchef von "Zwiesel Kristallglas" fordert die Politik auf, die Arbeitsplätze der Branche zu retten. Wenn die Produktion in Deutschland steht, würden Mitbewerber aus anderen Ländern das Geschäft übernehmen. Man könne dann nach der Energiekrise nicht mehr einfach von vorn anfangen, "weil die Kunden weg sind".