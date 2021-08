"Aiwanger fischt nicht am rechten Rand, er schwimmt sich frei"

Wer sich derzeit bei den Freien Wählern umhört, bekommt eine Forderung klipp und klar präsentiert: Beide sollten einen Gang zurückschalten. Gemeint sind CSU-Chef Markus Söder genauso wie der eigene Parteifreund Hubert Aiwanger. Der andauernde Streit ums Impfen müsse ein Ende haben.

Fabian Mehring, Landtagsabgeordneter und parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Wähler, kritisiert sowohl Söder als auch Aiwanger (ohne dabei ihre Namen zu nennen). Er warnt vor "zwanghaftem Impfmissionarismus" ebenso wie vor "unbegründetem Zweifel an der Wissenschaft". "Stattdessen sollten alle Beteiligten einen kühlen Kopf bewahren, weniger an Umfragen und mehr an die Menschen denken und rhetorisch abrüsten."

Alexander Hold: "Der alte Söder ist zurück" - samt "Schmutzeleien"

Weiter befeuern will der sonst durchaus angriffslustige Mehring den Streit zwischen CSU und Freien Wählern nicht. Ähnlich Alexander Hold, FW-Landtagsabgeordneter und Vize-Landtagspräsident. Er gibt zu, dass sein Parteikollege Aiwanger rhetorisch schon mal "über das Ziel hinausschießt". Gleichzeitig verteidigt er ihn. Hold sieht Söders Verhalten als Ursache für den Impfstreit. Der Impfstatus sei etwas Persönliches und Söder habe Aiwanger vor laufenden Kameras gezwungen, diesen offen zu legen. Dem Vize-Ministerpräsidenten dann vorzuwerfen, er versuche Wählerstimmen aus dem rechten Lager abzugreifen, findet Hold unfair. Für ihn kommt da der "alte Söder" durch, der vor "Schmutzeleien" nicht zurückschrecke. Hubert Aiwanger wollte "nicht am rechten Rand fischen, aber er schwimmt sich jetzt frei - je mehr er in die Enge getrieben wird", interpretiert Hold bildhaft.

Tatsache ist: Es ist Bundestagswahlkampf und FW-Spitzenkandidat Hubert Aiwanger will seine Partei erstmals in den Bundestag führen – auch indem er Stimmen von enttäuschten CSU-Wählern und AfD-Sympathisanten gewinnt. Nach seinem "Impfstatus-Coming-out" war der Zuspruch in den sozialen Medien für ihn groß. Also legte der Freie Wähler-Chef in der Impfdebatte nach, heizte den Impfstreit mit der CSU an und gewann über mehrere Tage hinweg bundesweite Aufmerksamkeit.

Kommunalpolitiker kritisieren Aiwanger: "Aussagen zu krass"

Aus Freie Wähler-Kreisen heißt es: Auch innerhalb der Partei habe es Zuspruch für Aiwanger gegeben. Er solle weiter Stärke zeigen, sich von der CSU nicht einschüchtern lassen. Anderen hingegen gingen die Aussagen Aiwangers eindeutig zu weit. Vor allem Kommunalpolitiker kritisieren, sie müssten nun in schwierigen Debatten vor Ort auslöffeln, was Aiwanger ihnen eingebrockt habe.

Das Thema ist also auch innerparteilich derzeit allgegenwärtig. Und so dauert es nicht lange, dass der Minister Aiwanger bei einem klassischen Wirtschaftstermin, bei dem es eigentlich um Digitalisierung im Tourismus geht, auf die Impfdebatte angesprochen wird. Bernhard Sontheim, Bürgermeister in Feldafing und Freier Wähler bittet Aiwanger, die Impfkampagne der eigenen Staatsregierung besser zu unterstützen: "Wir alle, ich als Bürgermeister und auch der Vorsitzende der Freien Wähler, sind Vorbilder. Wir sind Influencer und mit allem, was wir tun und sagen, beeinflussen wir die Meinung der Bevölkerung draußen." Seine Aussagen der vergangenen Tage fand der Feldafinger Bürgermeister definitiv zu "krass".

Freie Wähler stehen zur Corona-Impfung

Auch Annette Hauser-Felberbaum, FW-Kommunalpolitikerin aus Kempten und Bundestagskandidatin der Freien Wähler, sieht sich als Vorbild. Sie betont: "Ich und meine ganze Familie, wir sind doppelt geimpft." Ähnlich handhaben das die Landräte Peter Dreier (Landshut) und Armin Kroder (Nürnberg Land). Beide werben fürs Impfen. Und damit sind sie an sich ganz auf Parteilinie. Denn die Freien Wähler sehen die Impfung als wichtigen Baustein zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Aber und das ist den Freien Wählern genauso wichtig: Eine Impfpflicht darf es nicht geben.

"Schlagabtausch erweist Kampf gegen Corona einen Bärendienst"

Für den FW-Landtagsabgeordneten Fabian Mehring ist nun eine klare politische Handhabe der springende Punkt. Ein emotionaler Streit helfe nicht weiter. Was nun zu tun ist, sei aber sonnenklar: allen ein Impfangebot machen, möglichst viele Menschen mit wissenschaftlichen Argumenten davon überzeugen und die Einschränkungen für Immunisierte nach und nach aufheben. Allerdings sollte "die Rücknahme von Beschränkungen" nicht nur für Geimpfte, sondern auch für Genesene und Getestete gelten. Das ist Mehring wichtig. Dadurch würde auch der Disput zwischen Markus Söder und Hubert Aiwanger überflüssig, "deren öffentlicher Schlagabtausch unserem gemeinsamen Kampf gegen Corona einen Bärendienst erweist".

Freie Wähler wollen weiter mit CSU zusammenarbeiten

Insgesamt geben sich die Freien Wähler optimistisch und sind guter Dinge, dass alles nur ein kurzes, unschönes Intermezzo zwischen den Koalitionspartnern CSU und Freien Wählern war. Auch die Forderung von CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer sehen sie gelassen. Der hatte Aiwanger zuvor den Rücktritt als Vize-Ministerpräsident nahegelegt und über eine Koalition mit den Grünen sinniert. Ein "Sommertheater", "ein Kasperltheater" oder ein "Hickhack im Wahlkampf" eben, sagt dazu der eine oder andere Freie Wähler hinter vorgehaltener Hand. Und Alexander Hold ist sich sicher, dass sie nach der Sommerpause wieder gut zusammenarbeiten werden, "einfach weil wir aufeinander angewiesen sind".

Ist nun also tatsächlich Deeskalation angesagt? Momentan schaut es erst einmal danach aus. Bis zur Bundestagswahl am 26. September sind es aber noch ein paar Wochen und die heiße Phase des Wahlkampfs hat noch gar nicht richtig begonnen.