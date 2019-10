Aiwanger eröffnet MINT-Woche in Landshut

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern hat am Montag die bayernweite MINT-Woche in der Berufsschule 1 in Landshut eröffnet. Die MINT-Woche will Schülerinnen und Schüler bis 20. Oktober über interessante und zukunftsstarke Ausbildungsberufe im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik informieren, wie beispielsweise Augenoptik, Bootsbau, Mediengestaltung, Pflanzentechnik oder Chirurgie-Mechanik.

Veranstaltungen in ganz Bayern

Dazu finden über die Woche hinweg in ganz Bayern Veranstaltungen statt. Beispielsweise findet am Dienstag (15.10.) in Hauzenberg im Landkreis Passau eine Ausbildungsmesse statt, in Cham kann ab 10 Uhr der Betrieb des Elektrounternehmens Kappenberger und Braun besichtigt werden und in Regensburg startet um 13 Uhr ein Vortrag zur Entstehung von Halbleiter-Chips. Die Veranstaltungen sind alle kostenfrei.