Aiwanger eröffnet 5G-Testzentrum in Nürnberg

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) hat am Donnerstag am Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen in Nürnberg das 5G Bavaria-Testzentrum und das sogenannte Testbed-Industrie 4.0 eröffnet.

5G-Zentrum: Testumgebung für neueste Mobilfunktechnik

Der Freistaat unterstützt das 5G-Testzentrum mit einer Fördersumme in Höhe von rund 18 Millionen Euro und zwei Testbeds, also wissenschaftliche Plattformen, mit 7,9 Millionen Euro. Mit den Testbeds können Unternehmen Anwendungen aus den Bereichen Industrie und Logistik unter realistischen Bedingungen im eigenständigen 5G-Campusnetz testen.

5G soll hochgenaue Vernetzung ermöglichen

Die 5G-Technologie soll echtzeitfähige Vernetzung und hochgenaue Lokalisierung für den Einsatz in Produktions- und Logistikszenarien sowie in Mobilitätsanwendungen ermöglichen. Das noch im Aufbau befindliche Testbed Automotive ist eine Testinfrastruktur zur Erprobung von 5G in realer Verkehrsumgebung.