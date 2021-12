FW-Chef Aiwanger gegen Impfpflicht für Kinder

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat sich beim BR "Sonntags-Stammtisch" gegen eine Impfpflicht für Kinder ab zwölf Jahren ausgesprochen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte erst kürzlich einen solchen Vorschlag gemacht. Aiwanger betonte, vor allem im Zusammenhang mit der neuen Omikron-Variante die Dynamik der Lage: "Es weiß ja keiner, wie es weitergeht."

Durch die erstmals in Südafrika nachgewiesene Mutante könnten möglicherweise vor allem Kinder einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sein. Ob die Variante eher zu milden oder schweren Verläufen führt, ist noch unklar. Angesichts dieser Entwicklungen erinnerte der Chef der Freien Wähler: "Wenn das die Kinder betrifft, dann wird die Debatte in der Richtung lauter werden mit der Kinder-Impfpflicht."

Grundsätzlich forderte er aber: "Natürlich müssen diese Dinge ganz gut wissenschaftlich hinterlegt sein". Aiwanger: "Mit einer Kinderimpfpflicht, da bin ich mehr als vorsichtig. Da bin ich heute noch kein Fan davon." Er distanzierte sich damit vom Vorstoß des bayerischen Ministerpräsidenten.

Vom speziellen Fall einer Impfpflicht für Kinder wandte sich das Gespräch am Stammtisch dem Thema der allgemeinen Impfpflicht für Erwachsene zu. Aiwanger selbst resümierte, dass die momentanen Einschränkungen durch die 2G Regelungen einer Impflicht bereits sehr nahekämen: "Ich glaub, dass wir momentan schon sehr nah an einer Impfpflicht sind. Man ist verpflichtet, geimpft zu sein, wenn man zum Einkaufen geht, wenn man ins Kino geht, wenn man sich mit mehr wie zwei Familien trifft", so der selbst frisch geimpfte Politiker. Der bayerische Wirtschaftsminister hatte sich nach langem Zögern erst im November impfen lassen.

Neureuther: "Wir kommen ohne eine Impfpflicht gar nicht weiter!"

Der Stammgast und ehemalige Profisportler Christian Neureuther sprach sich klar für eine Pflicht aus: "Wir kommen ohne Impfpflicht gar nicht weiter." Nina Ruge, Autorin und ehemalige Fernseh-Moderatorin begrüßte eine Impfpflicht grundsätzlich als große Hilfe".

Spaltung der Gesellschaft?

Dem Thema Impfpflicht schloss sich eine hitzige Diskussion über die Spaltung der Gesellschaft an. Angesichts des Fackelzugs einiger militanter Corona-Gegner vor dem Haus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) sagte Aiwanger: "Ich glaube, dass Deutschland heute tiefer gespalten ist als zu Zeiten der Wiedervereinigung."

Die Aussage stieß auf vehementen Widerspruch von Gastgeber Hans Werner Kilz: "75 bis 80 Prozent der Gesellschaft wollen sich impfen lassen! Das ist doch keine Spaltung." Auch Evelyn Ehrenberger, Präsidentin der Hochschule der Bayerischen Wirtschaft und Stammgast am "Sonntags-Stammtisch", erinnerte daran, dass unter den Nicht-Geimpften nur einige wenige militante Impfgegner seien.

Dieser Einschätzung pflichtete auch Neureuther bei. Der Chef der Freien Wähler zeigte sich dennoch besorgt angesichts des gesellschaftlichen Auseinanderdriftens und sah die Aufgabe seitens der Politik "hier Ruhe reinzubringen".

Kritik am Weihnachtshandel unter 2G Bedingungen

In seiner Funktion als Wirtschaftsminister bedauerte Aiwanger zudem, dass seitens des Bundes die 2G Regel nun auch auf den Einzelhandel ausgeweitet wird. Er betonte: "Ich bin nach wie vor der Meinung, dass im Handel diese 2G Regelung etwas übers Ziel hinausgeschossen ist."

Der Einzelhandel könnte rein pragmatisch die entsprechenden Kontrollen nur schwerlich leisten, so der Minister. Zudem ergänzte er, dass der Handel kein Pandemietreiber sei. Er befürchtete zudem, dass sich angesichts solcher Kontrollen das Weihnachtsgeschäft weiter in den Onlinehandel verlagern könnte.