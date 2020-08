Aiwanger besucht Bürgerwindpark Pfaffenhofen

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) erkundigt sich heute bei den Akteuren der Bürgerenergiegenossenschaft Pfaffenhofen nach deren Erfahrungen. Ihre drei frisch genehmigten Windräder vom Typ Enercon E-138 haben jeweils eine Gesamthöhe von 229 Meter, müssten also nach den bayerischen Abstandsbestimmungen zehn Mal so weit von der nächsten Bebauung entfernt sein. Das wären rund 2,3 Kilometer. Die Entfernung zu den ersten Häusern beträgt jedoch weniger als einen Kilometer. Trotzdem dürfen die Anlagen gebaut werden.

Mehrheit der Bürger für den Windpark

Das ist möglich, weil alle Akteure das 2016 gestartete Projekt von Anfang an unterstützen. Zu ihnen zählen die Bürgerenergiegenossenschaft Pfafffenhofen, die Stadt und auch die Bürger. Entscheidend war, dass die Stadt Pfaffenhofen die zum Bau der Windräder geeigneten Flächen mittels Bauleitplanung freigegeben hat. Die Kommune hat einen Bebauungsplan erstellt und zudem einen Bürgerentscheid durchgeführt, bei dem sich die Bürger von Pfaffenhofen mehrheitlich für das Windparkprojekt ausgesprochen haben.

Bayernweit einzigartiges Projekt

"In dieser Kombination ist das Projekt in Bayern derzeit einzigartig", analysiert Markus Käser, Gründungsmitglied der Bürgergenossenschaft Pfaffenhofen und gleichzeitig Vorsitzender der Bürgerenergie Bayern. In dem Verein engagieren sich rund 250 bayerische Energiegenossenschaften.

Hohe Energieleistung für die Region

Der künftige Bürgerwindpark Pfaffenhofen hat mit seinen drei Windrädern eine Nennleistung von insgesamt 12,6 MW und kann damit gut 6 000 Drei-Personen-Haushalte mit Strom versorgen. Der Windpark zählt damit zu den leistungsstärksten in der Region. "Wenn er wie geplant spätestens 2022 in Betrieb geht, kann sich die Stadt zu hundert Prozent mit sauberem Strom aus erneuerbaren Energien vor Ort versorgen", versichert Andreas Herschmann, Vorsitzender der Bürgerenergiegenossenschaft Pfaffenhofen. Derzeit gebe es beim Strom aus erneuerbaren Energien noch eine Deckungslücke von einem Viertel.

Anfang 2020 keine Windenergieanlagen genehmigt

Zum Hintergrund: Die 10 H-Regelung trat am 21. November 2014 in Kraft. Seitdem wurden 174 Genehmigungen für Windenergieanlagen erteilt. Das erklärt das Wirtschaftsministerium auf Anfrage des Bayerischen Rundrunks. Zum 31.03.2020 waren 1.124 Windenergieanlagen in Bayern in Betrieb. Im ersten Quartal 2020 wurden in Bayern keine Genehmigungen für Windenergieanlagen erteilt. Im August 2020 wurde die Genehmigung für drei Windenergieanlagen der Bügerenergiegenossenschaft Pfaffenhofen erteilt. Ob es darüber hinaus weitere Genehmigungen gab, ist derzeit laut Wirtschaftsministerium "noch nicht bekannt". Gleichwohl begleitet das Wirtschaftsministerium weitere Projekte, die sich in der Planung befinden.