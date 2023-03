Aiwanger: Berlin bremst Energiewende

"Gemeinsam für die Energiewende" schreibt Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) mit einem dicken schwarzen Stift auf einen Ordner aus Holz. Das Naturmaterial sei bewusst gewählt, scherzt Aiwanger. Denn der Ordner soll nach Berlin, zu Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne).

Darin enthalten ist eine Liste mit 34 Einzelpunkten, "Bagatellhindernisse der Energiewende", die nur der Bund beseitigen könne - und für die Bayern Lösungen fordert. Diese bürokratischen Hürden habe das Wirtschaftsministerium in Gesprächen mit Bürgern, Selbstständigen, Unternehmen und Landwirten gesammelt.

Hunderte von Windrädern und Photovoltaikanlagen hängen laut Aiwanger derzeit wegen dieser Bagatellen in der Luft. "Wir müssen die Bedingungen weiter verbessern, viele gesetzgeberische Vorgaben können nur vom Bund geregelt werden."

Weniger Bürokratie, mehr Praxistauglichkeit

Unter anderem fordert der Wirtschaftsminister bei kleinen Photovoltaikanlagen auf dem Balkon die zulässige Leistung von 600 Watt auf 800 Watt zu erhöhen und das Anmeldeverfahren zu vereinfachen. Bei schwimmenden PV-Anlagen auf Seen soll der vorgeschriebene Abstand zum Ufer von 40 Metern auf 15 Meter reduziert und schon fertige PV-Anlagen sollen zügiger ans Netz angeschlossen werden.

Überhaupt fehle es bei Photovoltaik oft an Praxistauglichkeit. "Wenn ein Dacheigentümer drei Rechtsanwälte und fünf Steuerberater braucht, um das ordentlich hinzukriegen, sagt der, ich mache das nicht, ich will mich nicht ärgern!" In Sachen Energiewende vermisst Aiwanger bei Habeck Ehrgeiz und "die Liebe zum Detail".

"Mimimi" und "nach Berlin zeigen"

Martin Stümpfig, energiepolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im bayerischen Landtag, kann darüber nur schmunzeln. Staatsminister Aiwanger zeige mit dem Finger "mal wieder" nach Berlin: "Mimimi - das passt alles noch nicht!" Dabei könnte Aiwanger im Freistaat selber sehr viel anpacken.

"Bayern muss endlich aufholen, ob bei der Windkraft, beim Netzausbau oder im Solarbereich. Da ist so viel zu tun, und das fordern wir von ihm ein", sagt Stümpfig. Die Bundesregierung habe es geschafft, im vergangenen Jahr durch nahezu hundert Gesetze viele Erleichterungen zu schaffen, doch diese würden von der Staatsregierung oft nicht ohne komplizierte Umsetzung übernommen. "Ich sehe hier nur Blockaden."

"Punktuelle Änderungen reichen nicht aus"

Das Bundeswirtschaftsministerium verweist auf BR24-Nachfrage auf zahlreiche, bereits erfolgte, "konkrete Vereinfachungen" im Bereich der Solar- und Windenergie. Seit einem Jahr führe das Ministerium zudem Praxis-Checks zu bürokratischen Hemmnissen für die Energiewende durch.

"Es geht dabei nicht nur um energierechtliche Vorschriften, sondern insbesondere auch um Steuerrecht, Umwelt- und Baurecht und um den Vollzug auf der Netzbetreiber- und Kommunalseite", teilt das Ministerium mit.

Punktuelle Änderungen einzelner Vorschriften, so wie von Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger gefordert, reichen laut Bundeswirtschaftsministerium nicht aus, "um Bürokratie spürbar abzubauen". Man arbeite daher bereits an umfassenden Strategien im Bereich der Solar- und Windenergie.