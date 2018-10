Aiwanger bekräftigt Regierungsanspruch der Freien Wähler

Kostenfreie Kitas. Mehr Pflegekräfte. Besser bezahlte Grundschullehrer. Kleinere Klassen. Eine regionale Energiewende. Wohnungsbau vor allem auf dem Land und nicht in den Städten, die eh schon aus allen Nähten platzen. Damit wirbt Spitzenkandidat Hubert Aiwanger bei der Wahlkampfveranstaltung in München.

Das Motto der Partei: vernünftige, pragmatische Politik. Bei der Asylpolitik etwa würden die Freien Wähler - im Gegensatz zu anderen Parteien - ohne ideologische Scheuklappen links oder rechts handeln, so Aiwanger:

"Wir schauen uns den Einzelfall an. Wer ist gekommen, um sich bei uns nützlich zu machen und wirklich Zuflucht zu suchen, der ist bei uns willkommen. Und wer ist gekommen, um unsere Sozialsysteme auszunützen. Der ist eben nicht willkommen." Hubert Aiwanger

Vorwurf und Koalitionsangebot an die CSU

Einen solchen pragmatischen Asylkurs habe die CSU verschlafen. Sie ist laut Aiwanger mit dafür verantwortlich, dass nun "komische Parteien" in den Landtag einziehen werden. Trotz heftiger Kritik an den Christsozialen machte er in seiner Rede aber auch klar. Die Freien Wähler wollen nach der Landtagswahl mit der CSU regieren: "Wir wünschen uns dass die Freien Wähler ab Herbst dabei sind in dieser neuen Landesregierung."

Einem bunten Bündnis erteilt er allerdings eine klare Absage. Ebenso dem Vorwurf, den Freien Wählern gehe es nur um Ministerposten und Dienstwagen. Stattdessen stehe die Partei für eine vernünftige Politik, der Mensch im Mittelpunkt: "Wir müssen mit Steuergeld so umgehen als wäre es unser eigenes Geld und müssen es für die Wohlfahrt unseres Landes einsetzen und nicht für parteipolitische Interessen."

Kritik an Wahlkampfgeschenken der Staatsregierung

Dem Ministerpräsidenten Markus Söder warf Aiwanger vor, mit seinem Raumfahrtprogramm "Bavaria One" oder der "Bayerischen Kavallerie" den Freistaat herunterzuwirtschaften. Das Landespflegegeld und das Familiengeld seien reine Wahlgeschenke, die aber nichts an den Strukturen verändern würden. Stattdessen brauche es kostenfreie Kitas in ganz Bayern, und mehr und besser bezahlte Pflegekräfte.