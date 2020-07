Aiwanger beim Start der neuen BMW-Produktion in Landshut

Im Beisein von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Andreas Wendt, Vorstandsmitglied der BMW AG, wurde am Mittwoch (22.07.) eine mehr als 50 Millionen Euro teure neue Produktionshalle im BMW Werk Landshut in Betrieb genommen. Dort wird künftig unter anderem die neue so genannte Niere, also das "Auge" für den BMW iNEXT produziert.

Ab 2021 Produktion in Dingolfing

Das Zukunftsmodell des bayerischen Autobauers soll ab dem nächsten Jahr in Dingolfing von den Bändern rollen. Die technisch komplexe Fahrzeugfront ist essentiell für das hochautomatisierte Fahren: Sie erlaubt in der Fahrzeugfront die Integration von Kameratechnik, Radarfunktion und weiterer Sensorik für hochentwickelte Fahrerassistenzsysteme. Wirtschaftsminister Aiwanger zeigte sich im BR-Interview glücklich, "dass gerade in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten BMW Geld in die Hand nimmt und hier 50 Millionen Euro in die Zukunft dieses Standortes investiert".

Automatisiertes Fahren ist zukunftsorientierte Technologie

"Das automatisierte Fahren ist eine große Chance für den Standort Deutschland. Mit zukunftsorientierten Technologien generieren wir entscheidende Wettbewerbsvorteile. Gerade in der aktuellen Transformation unserer Branche spielt unsere hauseigene Komponentenfertigung in Landshut mehr denn je die Rolle eines Innovationshubs", so BMW-Vorstandsmitglied Wendt.

Der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern, Hubert Aiwanger, lobte die Stärke und Präsenz der BMW Group in Ostbayern:

"Das Zukunftsprojekt iNEXT unterstreicht die wirtschaftliche Bedeutung der Automobilindustrie und des Fahrzeugbaus in der Region. Der Freistaat ist stolz, dass dieses maßgebliche Kapitel der Branche hier vor Ort aufgeschlagen wird."

Der Betriebsratsvorsitzende des Werks, Willibald Löw, zeigt sich zufrieden: "Gerade heute ist das ein starkes Signal zur langfristigen Sicherung der Arbeitsplätze vor Ort."

Die Niere des Zukunftsfahrzeugs wurde im Landshuter Leichtbau- und Technologiezentrum (LuTZ) der BMW Group entwickelt und ist Sinnbild für die Transformation der Branche: Aus dem markenprägenden Kühlergrill wird eine multifunktionale, innovative Hightech-Konstruktion. Neben der Niere stellt das Werk Landshut auch weitere innovative Bauteile für das Cockpit und den Elektroantrieb des iNEXT her, zudem Strukturbauteile aus Karbonfaser-Verbundstoffen wie zum Beispiel CFK.

E-Antrieb kommt ohne seltene Erden aus

Die Leichtmetallgießerei steuert das Gehäuse des künftigen E-Antriebs bei und hat für dessen Fertigung das weltweit einzigartige Injector-Casting-Gussverfahren (ICA) entwickelt. Der E-Antrieb des iNEXT kommt dabei ohne seltene Erden aus.