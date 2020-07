Aiwanger: "Ausflugs-Ticker" soll Besucherströme lenken

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat angekündigt, bald einen "Ausflugs-Ticker" für Oberbayern vorzustellen, der Besucherströme lenken soll. Das Angebot soll anzeigen, welche Sehenswürdigkeiten gerade überlaufen sind. Er wolle "spätestens am Freitag in einer Woche" gemeinsam mit dem Tourismusverband Oberbayern mit dem "Ausflugs-Ticker" an die Öffentlichkeit gehen. "Bis dahin muss das System stehen", sagte Wirtschaftsminister Aiwanger im radioWelt-Interview auf Bayern 2. Er sei optimistisch, dass das in kurzer Zeit zu schaffen sei, da es eine entsprechende Homepage bereits gebe.

"Ausflugs-Ticker" für Oberbayern und dann für ganz Bayern?

Das Online-Angebot soll anzeigen, welche Sehenswürdigkeiten gerade überlaufen seien und bei welchen es sich noch lohne, sie anzusteuern, erklärte der Wirtschaftsminister. Er sei in Gesprächen mit dem Tourismusverband Oberbayern, dies auf alle Tourismusregionen auszuweiten. Ein solcher Ausflugs-Ticker sei für ganz Bayern denkbar.

Ausflugspläne vernünftig anpassen

Aiwanger rechnet damit, dass Touristen und Besucher ihre Ausflugspläne entsprechend anpassen werden: "Ich glaube, dass über 90 Prozent vernünftig genug sind, nicht absichtlich in einen Stau zu fahren." Man könne aber darüber nachdenken, bei besonderen Besuchermagneten "noch einen Schritt weiter (zu) gehen und dort Online-Tickets (zu) vergeben", so Aiwanger.