Aiwanger: "200 Millionen Kosten oder Bauern beißen ins Gras"

Es geht um die Bienen, um die Landwirte und vor allem um das liebe Geld. Das wurde in der Sendung „jetzt red i“ aus Hawangen im Landkreis Unterallgäu schnell deutlich. Die Bauern, die sich am Mittwochabend im BR Fernsehen live zu Wort meldeten, fürchten nach dem erfolgreichen Volksbegehren „Rettet die Bienen“ vor allem finanzielle Einschnitte bis hin zur Planwirtschaft, einige fürchten gar um ihre Existenz. Gerade jüngere Landwirte würden es sich im Moment dreimal überlegen, ob sie den Betrieb der Eltern übernehmen, so der Tenor der Landwirte im Publikum.

"Wir sind der Prügelknabe für sämtliche Verschulden der gesamten Gesellschaft. So nehmen wir das wahr." Landwirt bei "jetzt red i"

Finanzierung von mehr Ökolandwirtschaft wird teuer

Nachdem das Volksbegehren Artenschutz erfolgreich rund 1,7 Millionen Stimmen gesammelt hat, muss der Landtag nun handeln. Das erste Treffen eines „Runden Tischs“ mit allen Beteiligten fand bereits statt. Mit dabei auch der Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger und der Vorsitzende des BUND Naturschutz in Bayern, Richard Mergner. Der stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger sagte, er sei zuversichtlich, dass ein Kompromiss zwischen Landwirten und Naturschützern zustande kommen werde. Allerdings müsse man sich vor allem bei der Förderung von mehr Ökolandwirtschaft um die Finanzierung Gedanken machen.

"Wenn wir genügend Geld finden, 100 bis 200 Millionen mehr im Jahr auszugeben, dann kann man diese Ziele anstreben mit 20 bis 30 Prozent Bioanteil. Jetzt haben wir zehn Prozent. Ich würde mir das wünschen. Aber wenn es darauf ankommt, dann werden viele sagen, so viel Geld können wir nicht zur Verfügung stellen." Hubert Aiwanger, Freie Wähler

Aiwanger sieht beim Volksbegehren Gefahr von „Nullsummenspiel“

Viele Vorgaben im Volksbegehren seien „nicht praxisgerecht“, so Aiwanger. Es sei kein Wunder, dass sich die Landwirte an den Pranger gestellt fühlten. Beispielsweise ginge es beim Thema Gewässerrandstreifen um mehrere 100 Quadratkilometer meist bestes Ackerland.

"Will ich das den Bauern zum Nullsummenspiel abnehmen oder rechne ich hoch, wie viel das an Ersatzleistungen wäre. (…) Ja, dann kostet das Geld, oder ich sage, der Bauer muss auf ein paar tausend Euro verzichten und muss ins Gras beißen." Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger

Er ist selbst Landwirt und betont, dass er noch nie so viel Frust bei den Bauern erlebt habe. Der Vorsitzende des BUND Naturschutz in Bayern, Richard Mergner, betonte in der Sendung jedoch nochmals, dass das Volksbegehren im Interesse der Landwirte liege.

Keil zwischen Landwirten und Naturschützern

Mehrfach wurde in der Sendung bedauert, dass ein Keil zwischen Naturschützer und Landwirte getrieben worden sei. Dies äußerten sowohl Unterstützer als auch Gegner des Volksbegehrens im Publikum. So richtig entschärfen konnten die beiden Podiumsgäste dieses Gefühl allerdings nicht. Während Aiwanger den Naturschützern vorwarf, mit einem Volksbegehren in Bayern die Agrarpolitik der ganzen EU ändern zu wollen, meinte Mergner, die Bauern hätten es auch „selbst in der Hand“. Der BUND Naturschutz werbe seit Jahren für einen nachhaltigen Lebensstil, so deren Vorsitzender. Es sei ein Skandal, wie Lebensmittel "verramscht" würden. Daher appellierte er an die anwesenden Landwirte im Publikum:

"Wenn Sie eine Zukunft haben wollen, produzieren Sie nicht nur für den Weltmarkt oder den Discounter, sondern schauen Sie, dass Ihre Qualität auch entsprechend gut vermarktet wird. Damit Sie nicht zu den Bauern gehören, die in den nächsten Jahren zusperren müssen." Richard Mergner, Vorsitzender BUND Bayern

Die schlechte Agrarpolitik der letzten Jahre habe dazu geführt, dass tausende Höfe aufgeben mussten. Das solle sich mit dem erfolgreichen Volksbegehren jetzt ändern.