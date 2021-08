Airport Nürnberg: Weniger Passagiere und steigende Preise

Weniger Fluggäste auch nach Corona: Der Airport Nürnberg rechnet in den nächsten zehn Jahren nicht mit einer Rückkehr des Fluggastaufkommens von vor der Krise, auch bei Abklingen der Pandemie. Bei Geschäftsreisenden rechnet Flughafen-Geschäftsführer Michael Hupe mit mittelfristigen Abstrichen von 20 Prozent und mehr, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Weniger Flüge führen "automatisch" zu Kostensteigerungen

Die Menschen haben sich in einigen Bereichen des Lebens an die Änderungen, die Corona hervorgerufen hat, gewöhnt. Das kann sich auch beim Reisen nach der Pandemie bemerkbar machen. So ist es denkbar, dass viele Unternehmen in Zukunft Konferenzen weiterhin per Video-Chat organisieren, um Kosten zu sparen.

Wegen der Pandemie sind Reisen innerhalb Deutschlands beliebter als vorher. Auch ökologische Aspekte spielen dabei eine Rolle. Menschen wollen heutzutage häufiger nachhaltig reisen, CO2 vermeiden und Emissionen reduzieren. Weniger Fernreisen führten zwangsläufig zu Kostensteigerungen in der Flugbranche, heißt es aus dem Airport Nürnberg.

"Die Stückkosten pro Passagier steigen automatisch", sagte Hupe. Ein Beispiel dafür sei die Deutsche Flugsicherung. Auch bei weniger Flügen pro Tag müsse die Sicherheit gewährleistet bleiben. Airlines müssten dies über höhere Ticketpreise dann an die Kunden weitergeben. Dadurch könnte die Nachfrage weiter sinken, was den Effekt erneut verstärken würde.

Flughafen Nürnberg muss "jede Strecke neu erarbeiten"

Der Airport Nürnberg reagiert auf die neuen Herausforderungen. Nachdem viele Passagiermaschinen 2020 wegen Corona ausgeblieben waren, sind in Nürnberg vermehrt reine Frachtmaschinen gelandet. Durch ein neues Cargo Center am Airport soll dieses Geschäft in Zukunft weiter unterstützt werden. Auch Flugtaxis sollen bald in Nürnberg starten und landen.

Im Passagierflug müsse jede Strecke neu erarbeitet werden, so Hupe. Neue Strecken und Zielgebiete sollen demnach sowohl für Touristen als auch Heimaturlauber attraktiv sein. Dazu gehörten zum Beispiel Reiseziele in Russland und der Türkei, aber auch das sizilianische Palermo oder Thessaloniki.

Aktuell 50 Prozent weniger Passagiere als vor Corona

Am Flughafen Nürnberg waren 2019 noch 4,1 Millionen Fluggäste ein- und ausgestiegen. 2020 ging die Zahl der Passagiere dann deutlich nach unten. Der Airport meldete im Mai historisch niedrige Zahlen für vergangenes Jahr. Demnach seien in Nürnberg 2020 so wenige Passagiere angekommen oder abgeflogen wie zuletzt 1985. Zu Beginn der Sommerferien 2021 in Bayern sei im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit nun ein Flugaufkommen von 50 Prozent erreicht.