Airport Nürnberg rüstet sich für Start in die Pfingstferien

In den beiden Pfingstferienwochen werden am Albrecht Dürer Airport Nürnberg rund 30 Prozent mehr Passagiere starten und landen als im Jahresmittel. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Vorjahr falle das Passagieraufkommen aber etwas geringer aus, so der Airport in einer Mitteilung. Dies liege an den Nachwirkungen der Germania-Insolvenz im Frühjahr. Deren Streckenangebot konnte noch nicht vollständig kompensiert werden, so der Flughafen.

Freitag verkehrsstärkster Tag am Flughafen

Mit mehr als 1.000 geplanten Flügen sei der Pfingsturlaub aber auch in diesem Jahr gesichert. Dabei rechnet der Airport morgen (07.06.19) mit dem verkehrsstärksten Tag. 16.000 Passagiere sollen dann abgefertigt werden. Wegen des hohen Passagieraufkommens setzt der Flughafen mehr Personal ein, zum Beispiel beim Check-In oder bei der Gepäckabfertigung.

Beliebt: Türkei, Italien, Mallorca, Griechenland

Die beliebtesten Urlaubsziele sind in diesem Jahr Antalya, Palma de Mallorca und Heraklion auf Kreta. Mit acht Verbindungen ist außerdem das Italienangebot dieses Jahr besonders groß. Der Airport bietet in seinem Sommerflugplan erstmals Verbindungen nach Neapel, Pisa und Crotone an. Außerdem können die Passagiere nach längerer Pause nun wieder nach Split und Zadar in Kroatien fliegen, sowie nach Niš in Serbien. Ebenfalls neu dabei sind Marrakesch und ab August das rumänische Temeswar.