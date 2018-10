Airport Nürnberg erweitert sein Flugangebot

49 Ziele im Winterflugplan

Insgesamt sind 49 Ziele im Winterflugplan des Nürnberger Flughafens vorgesehen. Darunter gibt es auch Direktflüge in die Wüsten-Metropole Dubai. Außerdem geht es auch nach Bari in Italien, Barcelona in Spanien, Lyon in Frankreich oder Kiew in der Ukraine.