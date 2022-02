Airport Nürnberg: Direktverbindung nach London-Heathrow ab März

Das Streckennetz des Albrecht Dürer Airports wird größer: Ab Ende März wird die British Airways (BA) das Ziel London-Heathrow mehrmals die Woche direkt anfliegen. Das gab Flughafengeschäftsführer Michael Hupe in einer digitalen Pressekonferenz bekannt. Alle drei großen Luftfahrtallianzen sind damit nun in Nürnberg vertreten – laut Hupe ein breiter Mix für alle Bedürfnisse.

Nonstop nach London-Heathrow

Ab dem 27. März wird die BA zunächst vier Mal pro Woche den Flughafen von London-Heathrow anfliegen. Ab Mai werden die Verbindungen auf sechs Direktflüge pro Woche aufgestockt.

Gute Anbindung an den größten Flughafen Europas

Damit werde die Metropolregion eng an das internationale Streckennetz angebunden, sagte Hupe weiter. Mit der Anbindung an den größten Flughafen Europas gebe es viele Umsteigemöglichkeiten, unter anderem in Richtung Nord- und Südamerika.

Stark nachgefragtes Ziel ab Nürnberg

Die Verantwortlichen rechnen mit einer Auslastung von bis zu 80 Prozent auf dieser Strecke: Heathrow sei ein gefragtes Umsteigeziel der Passagiere. Bislang mussten Reisende beispielsweise in Frankfurt oder Amsterdam umsteigen. Die letzte Direktverbindung von Nürnberg nach Heathrow gab es vor mehr als 20 Jahren.

Neue Verbindung stärkt Flughafen

Von der neuen Verbindung verspricht sich der Flughafen weitere positive Effekte. Jede zusätzliche Verbindung verbessere die Auslastung der Mitarbeiter, des Service und der Infrastruktur am Flughafen und sei sowohl für das Parken als auch den Einzelhandel am Airport lukrativ.