Airbus liefert ersten H145-Hubschrauber für Rettungseinsätze aus

Der erste H145-Hubschrauber, der speziell für Such- und Rettungsflüge konzipiert ist, wurde mit einem Festakt an die Bundeswehr ausgeliefert. Bei einer Flugshow zeigte der H145 gleich mal, was er kann. Die Wendigkeit wurde den Ehrengästen ebenso demonstriert wie das Anketten und Abtransportieren einer Last.

Rettungshubschrauber für die Bundeswehr

Die H145-Hubschrauber gibt es schon lange, nun ist erstmals ein Helikopter dieser Baureihe für den Bereich "Search and Rescue" (SAR) konzipiert worden. Bei Flugunfällen auf deutschem Staatsgebiet ist die Bundeswehr für Such- und Rettungsflüge zuständig und unterhält deshalb eine Flotte. Insgesamt sollen in den nächsten zwei Jahren noch sechs weitere Hubschrauber gefertigt werden.

Airbus Helicopters hofft auf weitere Aufträge

Airbus Helicopters mit seinem Werk in Donauwörth hofft, dass von dem Auftrag Strahlkraft ausgeht. Wenn die Bundeswehr den H145-Hubschrauber nutze, sei das Werbung für weitere Aufträge aus der ganzen Welt. Außerdem würden am Standort Donauwörth 55 Piloten der Bundeswehr an dem Hubschrauber ausgebildet, erklärte Mark Henning, bei Airbus zuständig für das H145-Programm.

Die Rettungsflieger der Bundeswehr haben pro Jahr rund 100 Einsätze. Oft unterstützen sie dabei auch den zivilen Rettungsdienst. Bei den heftigen Schneefällen Anfang des Jahres war die Bundeswehr mit ihren SAR-Hubschraubern zum Beispiel in Bad Reichenhall im Einsatz. Auch bei Waldbränden kann der H145 zu Löscheinsätzen herangezogen werden.