Airbus Helicopters: Aussicht auf vorgezogene Bestellungen

Bei einem Informationsbesuch des Airbus-Werks in Donauwörth sagte Kanzleramtschef Helge Braun, das Hilfsprogramm des Bundes für große Unternehmen in der Corona-Krise sehe vor, Bestellungen kurzfristig vorzuziehen. "Daran arbeiten wir zum Beispiel auch im Zusammenhang mit Helikopter-Bestellungen für die Bundespolizei", so Braun. Die Einzelheiten würden aber noch mit den Ministerien besprochen. Nur wenige Staaten seien in der Lage, Hubschrauber herzustellen. Diese Kompetenz müsse sich Deutschland bewahren. Unter anderem darauf beruhe der Wohlstand des Landes.

Vorgezogene Aufträge "absolut existenziell"

Weil Hubschrauber-Bestellungen in der Regel langfristige Projekte sind, könnte Airbus Helicopters die Krise zeitversetzt zu spüren bekommen. Im Frühjahr sind die Aufträge aus der Privatwirtschaft bereits eingebrochen. Deshalb fordert der Deutschland-Chef von Airbus Helicopters, Wolfgang Schoder, die Politik schon seit Beginn der Corona-Pandemie auf, öffentliche Aufträge vorzuziehen. Auch heute bezeichnete Schoder das als "absolut existenziell". Airbus könne die Krise ohne Staatshilfen durchstehen, sei aber dann auf vorzeitige Bestellungen angewiesen.

Braun: Verlängerung des Kurzarbeitergeldes möglich

Angesprochen auf den drohenden Verlust von Arbeitsplätzen bei der Airbus-Tochter Premium Aerotec mit ihrem Standort in Augsburg sagte Kanzleramtschef Braun, wenn man im Herbst sehe, dass es erforderlich sei, das Kurzarbeitergeld zu verlängern, dann werde die Bundesregierung das tun.