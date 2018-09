21.09.2018, 04:53 Uhr

Airbus Donauwörth baut Flugzeugteile mit 3D-Drucker

Airbus in Donauwörth geht von heute an neue Wege in der Produktion für Flugzeugteile. Künftig sollen Verriegelungswellen für den A350 aus dem 3D-Drucker kommen.