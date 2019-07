Airbag-Weste soll Fahrradfahrern das Leben retten

Sie sieht aus wie eine normale Warnweste für Fahrradfahrer, kann aber viel mehr. Stürzt der Fahrer, schießen innerhalb von Sekundenbruchteilen 27 Liter Luft in die Polster. Ein französischer Hersteller hat sie entwickelt, und die Firma MotoCore aus Neuhof an der Zenn will sie im Herbst exklusiv auf den deutschen Markt bringen.

So funktioniert die Lebensretter-Weste

Unter dem Sattel an der Sattelstange wird ein kleiner Blue-Tooth-Adapter befestigt, der mit der Weste in Verbindung steht. Bei einem Sturz erkennt das System die Gefahr und löst die Airbag-Weste aus. Ein Luftpolster stützt den Kopf nach hinten ab und bewirkt, dass die Halswirbelsäule nicht überdehnt. Die anderen Luftkammern stützen die Wirbelsäule links und rechts.

Teure Sicherheit

Die High-Tec-Sicherheit hat ihren Preis. Wenn die Weste im Herbst auf den deutschen Markt kommt, soll sie rund 650 Euro kosten. Auf jeden Fall gelten Fahrradfahrer und E-Biker als wachsende Zielgruppe. Auch beim Fahren eines E-Scooters könnte die Weste gute Dienst leisten.