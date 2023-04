"Air Defender 2023": Luftwaffenmanöver wirft Schatten voraus

Im Rahmen des Manövers "Air Defender 23" werden die Luftstreitkräfte mehrerer Staaten im Juni gemeinsam die Verteidigung des NATO-Luftraumes über Europa üben. Trainiert werden soll dabei insbesondere die schnelle Verlegung von Militärflugzeugen aus den USA nach Deutschland sowie deren gemeinsamer Einsatz mit Maschinen europäischer Länder. Insgesamt sollen rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten und mehr als 200 Flugzeuge beteiligt sein. Die Bundesrepublik wird dabei zur Drehscheibe für ihre Partnerstaaten.

Die deutsche Luftwaffe führt und plant das Manöver. Sie spricht von der "größten Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Gründung der NATO und einer der größten Luftwaffenübungen in Europa seit Ende des Kalten Krieges". Als einer der Dreh- und Angelpunkte gilt dabei der Fliegerhorst "Lechfeld" im Landkreis Augsburg.

Was passiert auf dem Lechfeld?

Der Fliegerhorst Lechfeld wird einer von drei zentralen Standorten sein, die im Rahmen der Übung angeflogen werden. Die anderen beiden liegen in Norddeutschland. Auf dem Lechfeld sollen nach Angaben der Luftwaffe rund 350 deutsche Übungsteilnehmer sowie etwa 400 internationale Teilnehmer stationiert werden. Schwerpunktmäßig sollen es US-amerikanische Soldatinnen und Soldaten sein. Die USA verlegen während des Manövers voraussichtlich etwa zehn Flugzeuge auf den Fliegerhorst. Dabei soll es sich den Angaben zufolge um Erdkampfflugzeuge vom Typ A10 handeln. In Militärkreisen und bei Interessierten sind sie unter dem Spitznamen "Warzenschwein" bekannt. Neben diesen Maschinen werden auch andere Flugzeuge vom Lechfeld aus starten. An dem Standort ist seit zehn Jahren kein Verband der Luftwaffe mehr stationiert. Genutzt wird er aber weiterhin. Unter anderem vom Taktischen Luftwaffengeschwader 74 aus Neuburg an der Donau, das ebenfalls an dem Manöver beteiligt sein wird. Während des Manöverzeitraums werden deutlich mehr Maschinen vom Lechfeld aus starten als sonst. Die Luftwaffe spricht von einem erhöhten Flugaufkommen. Die Bevölkerung vor Ort wird deshalb verstärkt von Lärm betroffen sein.

Wo wird geflogen?

Während der Übung werden bestimmte "Übungslufträume" genutzt, auf die sich das meiste Flugaufkommen konzentrieren soll. Der Übungsluftraum über Süddeutschland erstreckt sich vom Standort Lechfeld aus nach Nordwesten. Das heißt, geflogen wird in einer Art Korridor in Richtung Ulm/Günzburg und weiter über die Donau nach Baden-Württemberg. Nach Westen hin wird der Korridor durch den Raum Memmingen begrenzt, nach Nord-Osten hin durch das Augsburger Stadtgebiet. Der weitaus größte Teil des Übungsluftraumes liegt außerhalb des Freistaates.

Da die Luftwaffe allerdings angibt, dass "temporär" auch Lufträume über dem Baltikum, Rumänien, Polen und Tschechien genutzt werden sollen, scheinen Starts vom Lechfeld aus in südlicher oder südöstlicher Richtung wahrscheinlich. In diesen Fällen würden andere Teile des Freistaates von Militärmaschinen überflogen werden, etwa Ober- und Niederbayern wie auch die Oberpfalz.

Über die genauen Flughöhen liegen bislang keine Informationen vor. Der Schwerpunkt der Flugoperationen insgesamt wird aber über der Nord- und Ostsee liegen.

Wann wird geflogen?

Das Manöver beginnt nach den Pfingstferien in Bayern. Nachts und am Wochenende ist kein Übungsflugbetrieb geplant.

Was hat das für Auswirkungen auf den zivilen Flugverkehr?

Die genauen Auswirkungen auf den zivilen Flugverkehr sind noch nicht klar. An einer detaillierten Ausarbeitung der Verkehrsprognosen werde noch gearbeitet, erklärte ein Sprecher der Deutschen Flugsicherung auf Anfrage. Eine erste Simulation habe allerdings gezeigt, dass die Auswirkungen des Manövers auf den zivilen Luftverkehr spürbar sein werden, da für das Militär große Lufträume reserviert werden: "Dem zivilen Flugverkehr steht dann also weniger Raum zur Verfügung. Um den Verkehr im verbleibenden Luftraum sicher führen zu können, werden Steuerungsmaßnahmen notwendig sein. Unsere zivilen Kunden müssen also mit verlängerten Flugwegen und voraussichtlich Verspätungen rechnen."

Detaillierte Angaben im Hinblick auf einzelne Flughäfen, etwa die in Memmingen oder München, seien noch nicht möglich. Weitere Simulationen sollen allerdings im Laufe des Monats folgen. Von diesen erhofft sich die Deutsche Flugsicherung weitere Erkenntnisse.

In den reservierten Lufträumen werden Militärmaschinen Vorrang haben. Zivile Flüge sind dort nicht erlaubt. Laut den Angaben gilt das neben zivilen Passagier- oder Transportmaschinen auch für die Hobbyfliegerei sowie für Gleitschirmflüge oder Ballonfahrten.

Was ist der Grund für das Manöver?

Im Wesentlichen soll im Zuge des Manövers die militärische Zusammenarbeit verschiedener Luftstreitkräfte sowie deren schnelle Verlegung trainiert werden. Mit der Übung wollen die beteiligten Staaten ein Signal der Abschreckung gen Russland senden und demonstrieren, dass sie den Europäischen Luftraum verteidigen könnten. Das steht auch im Einklang mit der aktuellen Strategie der NATO, für die Abschreckung und Verteidigung wieder im Mittelpunkt stehen.

Als direkte Reaktion auf den russischen Angriff der Ukraine wollen die Militärplaner das Manöver nicht verstanden wissen. Die Idee dazu sei schon im Jahr 2018 aufgekommen. Die konkreten Vorbereitungen laufen demnach seit etwa zwei Jahren.