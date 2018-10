Aigner: "Wir haben uns zu viel mit uns selbst beschäftigt"

Die CSU war bei der Landtagswahl vor eineinhalb Wochen auf 37,2 Prozent abgestürzt und verlor damit ihre absolute Mehrheit. Das zweite Mal nach 2008 braucht sie zur Bildung einer Regierung einen Koalitionspartner.

Die bisherige Bauministerin Ilse Aigner (CSU) räumte in der Sendung "jetzt red i" im BR Fernsehen ein: "Wir haben uns zu viel mit uns selbst beschäftigt." Die CSU habe sich zu sehr auf ein Thema fokussiert, betonte Aigner, ohne die Flüchtlingspolitik konkret zu nennen. Was gut laufe in Bayern, habe die Partei indes nicht gut genug verkauft.

Schulze spricht von verpasster Chance

Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Schulze bedauerte, dass eine Koalition ihrer Partei mit den Christsozialen nicht zustande kommt: Eine Chance für dieses Land sei vertan worden. Die Menschen wollten eine ökologischere, pro-europäische Politik. Leider komme es nun nicht dazu. Die Grünen würden nun aber als Oppositionspartei "kraftvoll" für diese Themen kämpfen.

Aigner sagte, man habe ernsthaft mit den Grünen verhandelt, die Schnittmengen mit den Freien Wählern seien aber einfach größer. Die Vorsitzende der CSU Oberbayern betonte zugleich, auch bei Schwarz-Orange stehe das Thema Nachhaltigkeit weit oben.

Mehr Hortplätze - das wollen CSU und Grüne

Dass bei der Kinderbetreuung Handlungsbedarf besteht, da waren sich beide einig: Man wolle die Plätze für Grundschulkinder bedarfsgerecht ausbauen, so wie die Eltern sich das wünschten, so Ilse Aigner. Denn die Notwendigkeit für eine Kinderbetreuung ende ja nicht mit der Kindergartenzeit, auch danach müsse es noch Angebote geben, betonte Katharina Schulze. Eltern sollten sich nicht nach den Betreuungszeiten richten müssen, sondern umgekehrt.