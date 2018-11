Aigner mit großer Mehrheit zur Landtagspräsidentin gewählt

Ilse Aigner steht an der Spitze des bayerischen Landtags: Die neuen Landtagsabgeordneten wählten die bisherige Bauministerin zur Nachfolgerin von Barbara Stamm, die den erneuten Einzug ins Parlament verpasst hatte. Aigner, die von der CSU-Fraktion vorgeschlagen worden war, erhielt 198 von 205 Stimmen - damit votierten auch Abgeordnete aller anderen Parteien für die 53-Jährige. Nur fünf Parlamentarier stimmten gegen Aigner, zwei weitere enthielten sich.

Die 53-Jährige bedankte sich für das große Vertrauen. Sie wolle das neue Amt "unparteiisch" führen - "nicht thronend über den Fraktionen, sondern allen Abgeordneten zugewandt und sehr nahe an den Bürgerinnen und Bürgern".

Aigner wendet sich gegen Extremismus

Dem Landtag gehören jetzt sechs statt bisher vier Fraktionen an - so viele wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg, auch die Zahl der Abgeordneten ist mit 205 so hoch wie nie zuvor. Aigner sagte dazu, die Bandbreite an Ideen und Meinungen sei mit mehr Fraktionen und mehr Abgeordneten größer und vielfältiger als bisher. Aigner verwies darauf, dass Abgeordnete eine Vorbildfunktion hätten. "Deshalb dürfen die Menschen von uns zurecht erwarten, dass wir einander zuhören und dass wir wertschätzend miteinander umgehen."

Aigner wandte sich strikt gegen jede Form von Fremdenfeindlichkeit und Extremismus. Der Landtag vertrete alle Menschen in Bayern, "ganz egal, woher sie kommen, welche Hautfarbe sie haben oder welche Religion sie ausüben". Die neue Landtagspräsidentin forderte ein uneingeschränktes "Ja" zum Rechtsstaat und ein klares "Nein" zu Extremismus jeglicher Art, "zu Antisemitismus und zu Rassismus, zu Intoleranz gegenüber Minderheiten".

Henkel verzichtet auf Kandidatur

Im Anschluss wurde Karl Freller (CSU) zum ersten Landtagsvize gewählt, die Wahl der weiteren Vizepräsidenten läuft. Wenige Stunden vor der konstituierenden Sitzung des neuen Landtags hatte der umstrittene AfD-Kandidat Uli Henkel, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird, seine Kandidatur für dieses Amt zurückgezogen. "Ich habe meine Fraktion gebeten, mich heute nicht zu nominieren, damit die konstituierende Sitzung ohne einen Eklat stattfinden kann", teilte er in einer persönlichen Erklärung mit.

Er agiere damit nicht aus Feigheit vor dem Gegner, "sondern aus Achtung und Respekt vor der Würde des Hohen Hauses und den Aufgaben eines Vizepräsidenten des Bayerischen Landtags". Eine Anfrage der Grünen-Fraktion hatte ergeben, dass Henkel und zwei weitere AfD-Abgeordnete vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Daraufhin kündigten Vertreter aller Fraktionen an, Henkel nicht wählen zu wollen.

AfD nominiert "Ersatzkandidaten"

AfD-Fraktionschef Markus Plenk beklagte, Henkel sei von SPD und Grünen sehr stark unter Druck gesetzt worden. Die AfD-Fraktion gehe davon aus, dass die "unsägliche Verfassungsschutzbeobachtung" ungerechtfertigt sei. Wegen des Rückzugs Henkels habe man sich aber entschieden, einen "Ersatzkandidaten" zu nominieren - den Abgeordneten Raimund Swoboda aus dem Wahlkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim.

Den neuen Kandidaten bezeichnete Plenk als "absoluten Topmann", der hoffentlich die Zustimmung der anderen Fraktionen finden werde. "Wir hoffen, dass wir mit diesem Kandidaten dann auch einen Vizepräsidenten stellen können."

Plenk: Henkel "kein Rechtsradikaler"

Der 68-Jährige Swoboda war leitender Polizeidirektor. Auf seiner Homepage schreibt er: "Die Politik den Schurken zu überlassen, ist ein vergleichbares Übel fürs Volk, ebenso als wenn man Kriminellen das Feld überlassen würde, weshalb ich mich 2014 der AfD anschloss, um aktiv gegen den Absturz unseres Landes und die Auflösung unseres Volkes einzutreten." Gift für die Republik sei die Regierungspropaganda der Leitmedien und die klebrige Nähe zwischen Politik und Journalismus.