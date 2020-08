Aidhausen: Denkmalschutzmedaille für Haus-Sanierung

Andrea Meub aus Aidhausen im Landkreis Haßberge hat die Denkmalschutzmedaille 2020 des Freistaats Bayern erhalten. Sie hat ein Fachwerkhaus, das sich im Ortsteil Friesenhausen befindet, aufwändig saniert. In dem Haus gibt es einen historischem Laden, der ebenfalls erhalten ist. Meub habe wichtiges Kulturgut gerettet, das das Konsumverhalten seiner Zeit widerspiegelt, so Kunstminister Bernd Sibler.

Zeugnisse vergangener Epochen bewahrt

"Nicht nur die liebevolle Restaurierung macht das Projekt von Andrea Meub einmalig, sondern auch seine vollständig erhaltene Innenausstattung. Andrea Meub hat die Möbel des historischen Ladens aufgearbeitet und dessen Waren behutsam gesäubert. Sie hat ein Haus gerettet, das die Identifikation der Einwohner mit ihrem Ort stärkt und ein wichtiges Kulturgut ist, das das Konsumverhalten seiner Zeit widerspiegelt", begründete der Minister die Auszeichnung.

Gemischtwarenladen ist nun ein Museum

Seit 1890 gab es in dem Laden "Jakob Schmidt" in Friesenhausen fast alles, was die die Einwohner von Friesenhausen zum Leben benötigten: Seife, Linsen, Schuhe, Taufkleider, Bohnerwachs und Bonbons. 1976 schloss der Laden. Die ausgelegte Ware aber blieb in den Regalen liegen – bis fast 40 Jahre später Andrea Meub das über dreihundert Jahre alte Fachwerkhaus erwarb und aus dem Laden ein Museum machte. Meub war im Nachbarhaus aufgewachsen und hatte als Kind noch in dem Gemischtwarenladen eingekauft. Ministerialdirektor Dr. Rolf-Dieter Jungk überreichte die Auszeichnung vor Ort.