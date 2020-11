Aichachs Bürgermeister sehr besorgt wegen geplanter Corona-Demo

Für bis zu 2.000 Teilnehmer ist ein Demonstrationszug angemeldet, der am Samstag in Aichach vom Volksfestplatz in die Innenstadt ziehen soll. Aufgerufen dazu hat die Augsburger "Querdenken“-Gruppe. Sie nennt die Veranstaltung einen "Erkenntnislauf für Frieden und Freiheit“, protestiert werden soll unter anderem gegen Maskengebot und Pandemiebeschränkungen. Laut Einladung seien "die Behörden und Polizei äußerst kooperativ“. Das weist der Aichacher Bürgermeister Klaus Habermann (SPD) zurück.

Aichachs Bürgermeister besorgt wegen Corona-Demo trotz Versammlungsverbot

Habermann sagte dem BR, er sehe eine derartige Großveranstaltung in der Aichacher Innenstadt angesichts der derzeitigen Infektionslage mit großer Besorgnis: "Es ist nicht nachvollziehbar, wenn man den Faschingsauftakt verbietet, keinen Christkindlesmarkt aufmacht und die Kinder keinen St. Martinsumzug bekommen, zu Beerdigungen und Hochzeiten keine Leute zusammenkommen dürfen und dann eine solche Demonstration stattfinden soll – ich versteh es nicht“, konstatiert der langjährige Bürgermeister.

Corona-Demo "vom rechten Flügel instrumentalisiert"

Jeder Bürger solle sich genau überlegen, ob er bei Veranstaltungen dieser Art mitmachen wolle, "das scheint mir, angesichts der Redner, schon vom rechten Flügel ein Stück weit instrumentalisiert zu sein“, so der Aichacher Bürgermeister. Mit dabei sei auch der Kauferinger Arzt Rolf Kron. Gegen ihn wird Medienberichten zufolge ermittelt, unter anderem wohl wegen falscher Atteste und weil er kürzlich bei einer Veranstaltung in Lindau den Hitlergruß gezeigt haben soll.

Bürgermeister hat "massive Bedenken" wegen Corona-Demonstration

Meinungsfreiheit sei ein hohes Gut, so Habermann, und man könne durchaus kritisch sein. Letztendlich gehe es aber auch darum, Solidarität und Verantwortungsbewusstsein zu beweisen, und nicht "politischen Geisterfahrern“ den Rücken zu stärken. Er habe "massive Bedenken“ gegen die geplante Demonstration, schon allein der enge Stadtplatz der 20.000-Einwohner-Kommune sei für eine Versammlung dieser Größenordnung zu Coronazeiten nicht geeignet. Das habe letztendlich aber nicht die Stadt zu entscheiden, sondern das Landratsamt, so Habermann. Die Behörde könne Beschränkungen auferlegen, wenn sie die öffentliche Sicherheit und Ordnung für gefährdet halte.

Geht es um Corona-Regeln oder Krawall?

Er selbst habe große Bedenken, dass am Samstag auch eine erhebliche Anzahl von Menschen dabei sein könnte, denen es nicht um Corona gehe, sondern die "Krawall machen“ wollten, befürchtet Habermann. Er hat am Mittwoch daher in einer Zeitungsanzeige der Stadt die Aichacher Bürger darum gebeten, "sich auch nicht von Querdenkern davon abbringen zu lassen, verantwortungsvoll und solidarisch zu handeln (…) Aichach steht zusammen, gerade in dieser schwierigen Zeit, aber mit Abstand!“

Regensburg prüft Verbot von Demo gegen Corona-Regeln

In Regensburg prüft die Stadt ein mögliches Verbot der ebenfalls für Samstag geplanten "Querdenken-Demo“. Grund hierfür seien die Ausschreitungen bei einer Demo der "Querdenken“-Gruppierung in Leipzig am vergangenen Wochenende.