Aichacherin will Deutschlands beste Konditorin werden

Der Arbeitstisch von Sandra Haberer erinnert ein bisschen an den Biologie-Unterricht: Eine Wärmelampe strahlt über einem Arbeitsbrett. Daneben liegt ein Flambier-Brenner, an einer kleinen Öllampe züngelt eine Flamme. Und ein Heißluftfön liegt auch bereit.

Hitze spielt beim Unterfangen der 19-Jährigen eine wichtige Rolle, so viel ist klar. Also greift die frisch gebackene Konditorin in eine Schachtel mit Gummi-Handschuhen und zieht einen nach dem anderen heraus. "Am Anfang habe ich mir teilweise fünf Handschuhe aufeinander gezogen, aber inzwischen hat man sich ein bisschen daran gewöhnt."

160 Grad heiße Zuckermasse

Sandra probt einen letzten Durchlauf vor dem Bundesentscheid im Konditorenhandwerk, der am Montag und Dienstag stattfindet. "Ich muss zwei Kleintorten backen, drei verschiedene Desserts, drei verschiedene Sorten Pralinen, zwei verschiedene Arten handmodellierte Figuren und mein Schaustück, das ich heute noch machen werde." Sandras Ziel: Sie will Deutschlands beste Konditorin werden.

Sie holt die 160 Grad heiße Zuckermasse vom Gasherd. Die Masse ist für das Schaustück, den entscheidenden Teil des Wettbewerbs. Der Rohbau steht schon, er sieht ein bisschen aus wie eine Musiknote, unten eine Kugel und dann ein langer, geschwungener Hals. Sandras Aufgabe ist es nun, die filigranen Verzierungen zu fertigen, vor allem eine Blüte und Schleifen. In 30 Minuten soll alles fertig sein.

Nervenstärke ist entscheidend

Heute reichen Sandra zwei Gummihandschuhe übereinander, die Zuckermasse kühlt etwas aus und wird dann gezogen, gewalkt und geformt. Kleine Stücke legt Sandra an eine Schablone und presst weiße Blüten. Aus rotgefärbter Zuckermasse formt sie den Blütenstempel. Dann wird jedes Teil kurz erhitzt und an die anderen geklebt. Nach und nach entsteht eine Blüte. Sandra legt den Kopf schief. "Gefällt mir nicht."

Also baut sie die Blüte wieder auseinander. "Es passiert oft, dass einfach irgendetwas kaputtgeht. Hier ist ein Blütenblatt kaputtgegangen", sagt Sandra. Jetzt kommt es darauf an, ruhig und gelassen zu bleiben, nicht die Nerven zu verlieren. 23 Minuten bleiben ihr noch. Damit der letzte Testlauf vor dem Finale ein Erfolg wird, muss sie zumindest die Blüte und die dazugehörige Schleife fertig bekommen.

Dass Sandra nervenstark ist, hat sie beim bayerischen Landesentscheid schon gezeigt, den sie gewonnen hat. "Schon am Mittag war sie fast fertig. Das war total entmutigend für die anderen", sagt Konditormeister Klaus Schenkel, der Sandra ausgebildet hat und sie nun für den Bundesentschied coacht.

Der Chef lässt die Azubis machen

Auch jetzt arbeitet Sandra ruhig weiter. Und sie ist hochmotiviert: "Ich habe mir nichts anderes vorstellen können, als Konditorin zu werden. Meine Lehrer haben zwar gemeint, dass ich weiter zur Schule gehen soll, um dann mehr Geld zu verdienen. Aber da habe ich mich gar nicht beeinflussen lassen, weil ich wusste, hier habe ich Spaß und Freude. Und das war mir viel wichtiger."

Hinzu kommt ein Chef, der die Motivation seiner Azubis zu nutzen versteht und sie nicht in stupiden Arbeiten erstickt. "Sie müssen nicht nur Äpfel schälen, sondern dürfen im zweiten Lehrjahr wirklich bei mir schon Pralinen einfüllen. Und vom ersten Lehrjahr an dürfen sie umsonst für die Omas oder Tanten eigene Torten herstellen", so Ausbilder Schenkel.

Bei Sandras Generalprobe ist inzwischen die Uhr abgelaufen. Die filigrane Blüte ist fertig, genauso die Schleife aus Zuckerguss. Und sogar die kleinen Fäden und Plaketten hat Sandra auf dem Schaustück drapieren können. "Ich bin total zufrieden", sagt ihr Trainer Karl Schenkel. Zumindest ein Platz auf dem Podium müsste beim Bundesentscheid drin sein, glaubt er.