Aichacher Seniorenheim: Jeder zweite Bewohner ist positiv

In einem Seniorenheim in Aichach ist bei zwei Reihentestungen mittlerweile bei der Hälfte der Bewohner das Coronavirus nachgewiesen worden. Laut Landratsamt Aichach-Friedberg sind die Abstriche von 20 weiteren Senioren positiv. Insgesamt haben sich damit 35 von 71 getesteten Bewohnern des Heilig-Geist-Spitals infiziert. Auch bei den Beschäftigten gibt es weitere Fälle. Bei den Reihentestungen wurde das Virus bei 22 von 58 Mitarbeitern nachgewiesen. Einige Ergebnisse der zweiten Test-Aktion vom Dienstag stünden noch aus, hieß es vom Landratsamt.

Zwei Todesfälle im Heilig-Geist-Spital

Die Behörde zählt zwei Todesfälle in dem Aichacher Heim, die in Zusammenhang mit Covid-19 stehen. Eine Person ist demnach gestorben, nachdem ihr Abstrich im Rahmen der ersten Reihentestung vor gut einer Woche positiv war. Bei einer weiteren Person, die bereits vor den Tests gestorben ist, müsse man aufgrund der Symptome davon ausgehen, dass es einen Zusammenhang mit Covid-19 gebe, sagte ein Sprecher des Landratsamtes dem BR.

Versäumnisse der Heimleitung

Auslöser für die beiden Reihentestungen im Heilig-Geist-Spital war, dass sich kurz nacheinander fünf Mitarbeiter mit dem Coronavirus angesteckt hatten. Die Heimleitung meldete diese Häufung laut Landratsamt nicht, obwohl sie eigentlich schon bei zwei Fällen gesetzlich dazu verpflichtet gewesen wäre. Bei der Nachverfolgung der Kontakte dieser fünf Infizierten hatten schließlich Mitarbeiter des Gesundheitsamtes festgestellt, dass alle in dem Heim tätig waren.

Aichacher Heim unter Quarantäne

Das Landratsamt reagierte und setzte sich vor knapp zwei Wochen mit der Heimleitung in Verbindung. Man habe ihr aufgetragen, was sie zu tun habe, so der Sprecher. Unter anderem wurden die Reihentestungen angeordnet. Das Heilig-Geist-Spital steht mittlerweile unter Quarantäne. Man hoffe, dass sich vor Ergreifen der Schutzmaßnahmen keine weitere Menschen mit dem Coronavirus angesteckt haben, so der Sprecher.

Positive Befunde in weiteren Einrichtungen im Landkreis

Auch in zwei anderen Einrichtungen im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es Corona-Fälle. Im Haus an der Paar in Aichach wartet man auf die Ergebnisse einer Reihentestung vom Mittwoch. Sie wurde angeordnet, weil drei Bewohner mit Corona-Symptomen positiv getestet worden waren.

Vorbildliches Vorgehen in Meringer Pflegezentrum

Im Pflegezentrum Ederer in Mering hat nach Angaben des Landratsamtes ein Mitarbeiter einen positiven Befund. Aufgrund des strengen Hygienekonzepts gehen die Verantwortlichen dort nicht davon aus, dass der Mitarbeiter seine Kollegen oder Bewohner infiziert haben könnte. Die Einrichtung hat dennoch aus eigener Initiative Schnelltests durchgeführt, die alle negativ waren. Bei einigen Personen ist trotzdem eine zweite Runde Schnelltests geplant. Der Sprecher des Landratsamtes bezeichnete das Vorgehen des Pflegezentrums als "mehr als nur vorbildlich".