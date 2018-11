Aichacher Krankenhaus zieht in 48-Millionen teuren Neubau um

Der Neubau, in den das Aichacher Krankenhaus ab heute zieht, liegt gleich nebenan. Wegen des Umzugs wechselt die Klinik in den Not-Betrieb und meldet sich von der Leitstelle ab – somit fahren Krankenwagen die Klinik vorübergehend nicht mehr an.

Nur noch dringende Notfälle in Aichach

Die Klinikleitung bittet Patienten wegen des aufwendigen Umzugs, sich ab heute an das Partner-Krankenhaus in Friedberg zu wenden. In dringenden Notfällen stünde die Notaufnahme in Aichach aber natürlich trotzdem bereit.

Ein enorm aufwändiger Umzug

Das große Augenmerk liegt jetzt auf dem Umzug in den Klinik-Neubau. Ab heute werden die Röntgen-Anlagen abgebaut, im Laufe der Woche folgen dann Güter und Materialien. Bereits Anfang nächster Woche sollen dann die stationären Patienten vom alten Gebäude ins neue verlegt werden. Ab dem 15.11. sollen dann alle Abläufe auf den Stationen und OP-Sälen im Neubau geprüft werden.

Ab 19. November normaler Krankenhaus-Betrieb

Läuft dabei alles glatt, könnte dann am 15.11. bereits der Neubau offiziell seinen Betrieb aufnehmen. Die Klinikleitung will spätestens am 19. November aus dem Not-Betrieb in den normalen Krankenhaus-Betrieb wechseln und sich wieder bei der Leitstelle anmelden.

Aichach baut, während andere Krankenhäuser schließen

Fast 48 Millionen Euro hat der Klinik-Neubau gekostet – 26 Millionen davon hat der Freistaat übernommen, für den Rest kommt der Landkreis Aichach-Friedberg auf.

„Die Klinik ist für die ganze Region wichtig und ein Strukturprojekt besonderer Qualität. Denn überall werden Krankenhäuser geschlossen, wir aber haben ein neues gebaut. Zukünftig wird es noch wichtiger sein, starke Grundversorger zu haben, sodass sich nicht alles auf die Uniklinik in Augsburg konzentriert.“ Landrat Klaus Metzger

Altes Krankenhaus-Gebäude wird weiter genutzt

Das alte Krankenhaus-Gebäude wird weiter bestehen: Nach Angaben des Klinikums und des Landrats soll dort ein medizinisches Zentrum entstehen, auch das BRK und Fachärzte sollen dort untergebracht werden. Außerdem ist in Planung, dort eine Pflege und eine Hebammenschule einzurichten.