Feuerwehrler sorgen sich wegen Corona um Kameradschaft

Freiwilligen fehlt der Austausch nach belastenden Einsätzen

Ähnlich sieht das Roman Schoder, der 24-jährige Kassenwart des Vereins: „Es ist nicht so, dass wir nur Mülleimerbrände löschen, sondern man ist auch mit Leid und Tod geplagt. Gerade in solchen Situationen ist der Verein, das Zusammenkommen danach, eine Stütze, wo jeder leichter redet als in voller Schutzkleidung in der Fahrzeughalle.“

Freiwillige Feuerwehr Aichach wird 150 – Jubiläumsfeier auf der Kippe

Zu besprechen gibt es heuer auch noch einen eigentlich erfreulichen Anlass: Das Gründungsjubiläum steht an. Die Freiwillige Feuerwehr Aichach wird 150 Jahre alt. Gefeiert werden soll am Fronleichnamswochenende im Juni: Mit Freiluftkino, Blaulichttag, Festabend, Live-Band, Gottesdienst und Umzug. 17 Arbeitsgruppen haben sich um die Vorbereitung gekümmert. Nur ob das Fest trotz Corona stattfinden kann, ist die große Frage. Darüber will die Aichacher Feuerwehr in den nächsten Wochen entscheiden.