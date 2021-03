Aktion im Schloss Blumenthal macht auf Flüchtlinge aufmerksam

Bild

144 hohe Lampen, deren Schirme aus benutzten Schwimmwesten genäht sind. Damit will der Künstler Markus Heinsdorff im Schloss Blumenthal bei Aichach an die angespannte Lage der Flüchtlinge in Europa erinnern. Und er hofft auf Spenden.

© BR/Torsten Thierbach