Ai Weiwei bekommt Menschen-in-Europa-Kunst-Award in Passau

Der chinesische Künstler und Menschenrechtler Ai Weiwei bekommt in Passau den Menschen-in-Europa-Kunst-Award verliehen. Die Verlagsgruppe Passau würdigt damit seine Werke, mit denen er auf Missstände in China und der Welt aufmerksam macht. Die Laudatio wird Oskar Lafontaine, Bundesminister a. D. und Fraktionsführer der Linken im Saarländischen Landtag, halten.

Scharfrichterkino mit Sonderprogramm

Das Passauer Scharfrichter Kino greift den Besuch Ai Weiweis im Programm auf und wird vom 18. Oktober bis 5. November Dokumentarfilme von und über Ai Weiwei zeigen. Auf dem Programm stehen "Never Story" aus dem Jahr 2011, "The Fake Case" (2014) und "Human Flow", der 2017 veröffentlichte Film, für den Ai Weiwei Flüchtlingscamps in mehr als 20 Ländern besuchte.