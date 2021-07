Ahrweiler: BRK Schwaben schickt Helfer ins Katastrophengebiet

Bild

66 Einsatzkräfte des BRK Schwaben haben sich mit 22 Fahrzeugen am Samstagmorgen auf den Weg nach Ahrweiler in Rheinland-Pfalz gemacht. In der besonders vom Hochwasser betroffenen Stadt werden sie in den nächsten Tagen Tausende Menschen versorgen.

