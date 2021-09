Ahrtal: Unterfränkische Feuerwehrleute muntern Flutopfer auf

Am Freitagnachmittag bereiten sich 24 Feuerwehrleute aus Unterspießheim, Schwebheim und Gerolzhofen im Landkreis Schweinfurt darauf vor, in das Hochwasser-Katastrophengebiet im Ahrtal in Rheinland-Pfalz zu fahren. Nach einem Corona-Schnelltest Samstagfrüh um drei Uhr wollen die Unterfranken dann in Richtung Ahrtal starten. Dort werden sie allerdings nicht bei Aufräumarbeiten helfen, sondern für die rund 500 Menschen in Rech ein Fest ausrichten.

Flutopfer sollen einmal abschalten können

Es gehe darum, dass die Menschen einfach mal für ein paar Stunden abschalten können, sagte Alexander Böhnig, der Kreisbrandinspektor für den südlichen Landkreis Schweinfurt gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Böhnig war nach einem Fernsehbericht über die Menschen dort in Rech so gerührt, dass er handeln wollte. Den kleinen Weinort hatte die Flutkatastrophe besonders hart getroffen. Noch immer werden Trümmer geräumt, die Lage ist angespannt und schwierig.

Feuerwehrmänner als Logistiker und Grillmeister

Die Menschen in Rech sollen sich deshalb bei dem Fest um nichts kümmern müssen. Heißt: Sie müssen nicht einmal Bierbänke aufstellen. Auch das werden die unterfränkischen Feuerwehrleute machen. Sie bringen auch rund 1.100 Bratwürste, 600 Steaks und 2.000 Brötchen mit. Weiterhin packen sie in ihre sieben Feuerwehrfahrzeuge 45 Kästen Bier und Radler und noch einmal 45 Kästen mit Limonade.

Wein soll von den dortigen Winzern vor Ort abgenommen werden. Die Feuerwehrleute haben auch einen Scheck in Höhe von gut 13.000 Euro im Gepäck. Nach Ausrichtung des Fests werden die Feuerwehrleute aus dem Landkreis Schweinfurt aufräumen, alles wieder abbauen und nach Hause zurück fahren.