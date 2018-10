Ahorntal entscheidet über hauptberuflichen Bürgermeister

Aller Voraussicht nach soll laut Landratsamt Bayreuth am 27. Januar 2019 in Ahorntal gewählt werden. Das Gesetz gibt vor, dass mindestens 90 Tage vor einer Wahl feststehen muss, wie das zu wählende Amt künftig aussehen soll. Deshalb muss der Gemeinderat bereits am Abend eine Entscheidung fällen, so der zweite Bürgermeister Johannes Knauer (Christliche Wählerunion) im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Bisher wurde die Gemeinde ehrenamtlich geführt.

Drei Bürgermeister zurückgetreten

Die Meinung über den Umfang des Arbeitsaufwandes eines ersten Bürgermeisters sei innerhalb der Gemeinde aber sehr gespalten, so Knauer weiter. Hintergrund der Wahl: Die 2.200-Seelen-Gemeinde hat seit September keinen Bürgermeister mehr. Gerd Hofmann (Freie Bürger Ahorntal) war aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Wenig später traten auch der zweite und dritte Bürgermeister wegen Unstimmigkeiten im Gemeinderat zurück. Zwar wurde zwischenzeitlich das Amt des zweiten und dritten Bürgermeisters wiederbesetzt, noch fehlt aber das von den Bürgern gewählte Gemeindeoberhaupt.