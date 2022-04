Agrosprit: Landet Essen im Tank?

Am Technologie- und Förderzentrum in Straubing wird seit Jahrzehnten an Bio-Kraftstoffen geforscht. Die Diskussion "Teller oder Tank" kann Abteilungsleiter Edgar Remmele aber nicht nachvollziehen. Entscheidend sei immer der Preis. Brotgetreide von hoher Qualität werde deshalb immer in den Nahrungsmittelbereich gehen, weil dort mehr gezahlt werde als für die Verwendung im Bioethanol.

Bioethanol aus Rest- und Abfallstoffen

Nur minderwertige Getreide-Qualitäten landen im Tank, so Remmele. Darüber hinaus könnten die Ethanol-Produzenten flexibel reagieren. In Zukunft würden vermehrt Biokraftstoffe aus Rest- und Abfallstoffen hergestellt. In Straubing befindet sich zum Beispiel eine Forschungsanlage für Bioethanol, bei der Stroh verarbeitet wird.

Laut dem Verband der deutschen Bioethanolwirtschaft lande nur vier Prozent der Getreideerntemenge in Deutschland im Sprit. Insgesamt werden, so der Verband, nur zwei Prozent der Ackerfläche zur Produktion von Bioethanol verwendet.