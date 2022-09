Agroforst auf Biohof in Miltenberg: Konzept für die Zukunft?

Auf landwirtschaftliche Flächen Hecken und Bäume pflanzen – früher war das ganz normal. Das änderte sich erst in den 1950er-Jahren mit der Modernisierung der Landwirtschaft. Seitdem gibt es große, zusammenhängende Flächen, die effizient mit großen Maschinen bewirtschaftet werden. In Zeiten des Klimawandels und der Trockenheit könnte Agroforstwirtschaft aber wieder eine größere Rolle spielen. Familie Frey setzt auf ihrem Biobauernhof in Miltenberg-Monbrunn schon jetzt auf Agroforstwirtschaft.

Vorteile durch Bäume auf Feldern

Bäume sind gut für das Mikroklima auf dem Feld. "Bei Starkregen kann der Baum das Wasser besser in den Boden infiltrieren und bei Trockenheit im Sommer, aus den tieferen Schichten wieder hochholen", sagt Sebastian Frey, der das Konzept Agroforst auf den elterlichen Bauernhof gebracht hat. Zudem schützen Gehölze und Bäume vor Bodenerosion, weil sie den Wind bremsen. Über die Blätter verdunstet Wasser, das die Umgebung kühlt. Zudem gehe es ihm um mehr Biodiversität.

Familie nutzt auch Fläche zwischen Bäumen

In den Bäumen nisten Vögel, es gibt Insekten und andere Wildtiere. Die Familie hat 2021 auf einer Feldfläche von fünf Hektar rund 2.000 Pappeln und Robinien gepflanzt, die das Land vor Winderosion schützen und es mit ihrem Wurzelgeflecht wasserdurchlässiger machen. Zwischen den drei großen Baum-Blöcken auf dem Feld der Freys ist immer noch genug Platz, um mit landwirtschaftlichen Maschinen zu arbeiten. Und zwischen den Bäumen selbst hat Sebastian Frey mittlerweile Gemüse angebaut. Im Schatten der Blätter wachsen Tomaten und Kürbisse. "Das ist die Idee zu sagen, man kann auch diesen Platz noch nutzen, es entsteht letztendlich immer eine neue biologische Nische, wo irgendwas wächst", so Frey.

Fläche für Bäume soll zum Profit führen

Etwa 15 Prozent der rund fünf Hektar großen Anbaufläche nehmen die Bäume ein. Diese Fläche sei aber nicht verschenkt, sagt Vater Uli Frey, der von dem Konzept mittlerweile auch überzeugt ist. Sie investieren, um mittel- und langfristig mehr zu ernten. Dazu komme der Ertrag durch das Holz in ein paar Jahren. In zehn bis 15 Jahren ist geplant, die Baumreihen zu ernten.

Als sein Sohn mit der Idee kam, Bäume auf dem Acker zu pflanzen, habe er aber gedacht, was jeder Landwirt erstmal denkt: "Jetzt hab ich so schöne Ackerflächen und soll da jetzt Bäume zwischenreinstellen und die Fläche zerstückeln." Er habe seinen Vater dann aber mit den Vorteilen überzeugt. Der 34-jährige Sebastian Frey sieht das Projekt auf dem heimischen Hof aktuell noch als Versuch. Dadurch höhere Erträge zu gewinnen sei erst langfristig machbar.

Forderung an die Politik

Um das Konzept Agroforst voran zu bringen, sieht Uli Frey jetzt Handlungsbedarf bei der Agrarpolitik. Bei den Fördermaßnahmen und der landwirtschaftlichen Administration müsse noch sehr viel nachgearbeitet werden. Nur dann könne man mehr Landwirten den ökonomischen Nutzen, auch kurzfristig, schmackhaft machen.

"Meine Familie ist dazu bereit, auf einen Teil unserer Ernteerträge zu verzichten, um mittel- und langfristig große Vorteile zu generieren", sagt Uli Frey. Viele Kolleginnen und Kollegen wären noch nicht soweit. Sobald die politischen Weichen gestellt sind, würden sicherlich mehr Betriebe mitziehen.