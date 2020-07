Agrarbericht: Kaniber trotz Höfesterben zuversichtlich

Die Land- und Forstwirtschaft sorgt zusammen mit dem Agrarhandel und den Lebensmittelverarbeitern für etwa 14 Prozent aller Umsätze in Bayern. Das geht laut der bayerischen Agrarministerin Michaela Kaniber (CSU) aus dem aktuellen Agrarbericht für den Freistaat hervor. Außerdem hänge jeder sechste Arbeitsplatz in Bayern an der Branche, erklärte Kaniber bei der Vorstellung des Berichts im Landtag.

"Mit ihren vielfältigen Betriebsformen beweist sie Konkurrenzfähigkeit, Kreativität und Krisenfestigkeit", sagte Kaniber mit Blick auf die bayerische Landwirtschaft. Dennoch gibt es weiter auch Grund zur Sorge. Zwar gibt es im Freistaat noch 105.300 bäuerliche Betriebe mit einer durchschnittlichen Betriebsgröße von rund 30 Hektar. Allerdings geben jährlich knapp ein Prozent - also aktuell etwa 1.000 - die Landwirtschaft auf. Überdurchschnittlich viele davon sind Milchvieh- und Schweinehalter. Das Höfesterben ist laut Kaniber aber immerhin "gebremst".

Grüne: Öko-Landbau kommt zu kurz

Gisela Sengl, agrarpolitische Sprecherin der Landtags-Grünen, stellt Kanibers Bericht nicht zufrieden. Sengl kritisiert, dass der Öko-Landbau mit nur fünf von über 300 Seiten im Agrarbericht viel zu kurz komme. Und das, obwohl nach dem erfolgreichen Artenschutz-Volksbegehren staatlich gewollt bis 2030 rund ein Drittel der Agrarflächen ökologisch bewirtschaftet werden sollen.

Ein weiterer Kritikpunkt der Grünen: Kaniber setze "regional" zu oft mit "bio" gleich. "Regional ist quasi das neue Bio - das finde ich halt nicht richtig, das kann man auch nicht vergleichen", betonte Sengl. Biologische Kriterien hätten einen klaren Katalog, den man kontrollieren könne. Um die bayerische Bio-Produktion anzukurbeln, kündigte Kaniber derweil an, weiter für mehr Öko-Produkte in Betriebs- und Schulkantinen werben zu wollen - aber eben ohne zu strenge Vorschriften.

Verbot der Kastenhaltung: Bayern will Kompromiss zustimmen

Außerdem will Bayern laut der Ministerin am Freitag im Bundesrat für den schwarz-grünen Kompromissvorschlag zum Verbot der Kastenhaltung von Zuchtsauen stimmen. Die Fixierung von Zuchtsauen beim Ferkeln ist seit Jahren stark umstritten. Tierschützer fordern die komplette Abschaffung der Kastenstandhaltung, viele Landwirte wollen sie so lange wie möglich beibehalten. Der Kompromissvorschlag sieht im Wesentlichen eine Übergangszeit von acht Jahren plus zwei Jahre für Härtefälle vor. Auch Muttersäue dürfen sich dann in acht Jahren neben ihren Ferkeln im Stall frei bewegen.

Dazu erklärte Kaniber: "Auch wenn das für die Schweinehalter eine wahnsinnig große Herausforderung wird: Wir in Bayern sind bereit, diesen Weg mitzugehen - um endlich nach so vielen Jahren Planungssicherheit für unsere Landwirte zu bekommen."

Bauernverband "in massivster Sorge"

Der bayerische Bauernverband ist nach eigenen Angaben "wegen der aktuellen politischen Beratungen in massiver Sorge". Verbands-Präsident Walter Heidl erklärte in einer Pressemitteilung: "Gerade die kleinen und mittleren Familienbetriebe könnten wegen ideologisch geprägten und zu wenig sachorientierten politischen Entscheidungen zur Aufgabe der Tierhaltung gezwungen werden." Durch teure und kurzfristig umzusetzende Änderungen müssten in Bayern besonders viele Schweine haltende Betriebe und auch bäuerliche Milcherzeuger aus der Tierhaltung aussteigen.

Kaniber will regionale Schlachthöfe erhalten

Landwirtschaftsministerin Kaniber betonte bei der Vorstellung des Agrarberichts auch, zunehmende Großstrukturen in der Fleischindustrie einbremsen zu wollen. Sie werde für den Erhalt kleiner und regionaler Schlachthöfe im Freistaat kämpfen.

Aktuell gibt es laut Kaniber im Freistaat noch rund 1.800 gemäß EU-Lebensmittelrecht zugelassene Schlachtbetriebe. Das sei "eine im Bundesvergleich noch weitgehend intakte Schlachthofstruktur", die man erhalten wolle.Als Reaktion auf die Vorgänge beim Großbetrieb Tönnies in Nordrhein-Westfalen wolle man zudem ein Online-Portal für regionale Schlachthöfe aufbauen, damit Partner vor Ort noch besser zusammenfinden können.

mit Informationen von afp und dpa