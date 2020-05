Agrarausschuss will Bauern in der Corona-Krise Mut machen

Die Ministerin will den Agrarpolitikern im Landtag und den Landwirten Hoffnung machen. Das zieht sich durch Michaela Kanibers Bericht vor dem Agrarausschuss.

"Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass auch die verloren gegangenen Absatzwege der Großverbraucher und des Exports wieder funktionieren, sobald bestimmte Beschränkungen wegfallen." Michaela Kaniber

Besonders im Blick hat die Ministerin dabei die schrittweise Wiederöffnung der Gastronomie.

Schwierige Bedingungen bei Milch und Rindfleisch

Auch den Milchbauern macht sie Mut: Zwar will die Ministerin beim Milchmarkt nicht von einer Krise sprechen– der Milchpreis ist aber gesunken. Darunter leiden viele Molkereien, weil der Absatz bei den Großverbrauchern stark zurückgegangen ist. Dennoch komme der Großteil der Molkereien gut zurecht, so Kaniber.

Schwierig sei laut Ministerin auch die Situation beim Rindfleisch. Der Verkauf von Edelteilen und Hackfleisch sei fast gänzlich weggefallen, der Preis eingebrochen, die Schlachtung ein Stück weit zurückgefahren.

Mangel an Arbeitskräften

Ein Thema habe ihr jedoch besonders große Sorgen bereitet, sagt Michaela Kaniber: die Corona-bedingten Reisebeschränkungen ab Mitte März. Für die Landwirte bedeutete das, dass die ausländischen Saisonarbeiter nicht einreisen konnten. Ohne die Erntehelfer sei aber die Existenz der bayerischen Sonderkulturbetriebe bedroht. Schnelle Lösungen müssten her. Kaniber nennt hierfür Online-Stellenbörsen und die Rekrutierung Freiwilliger, etwa unter Kurzarbeitern, Studenten und Rentnern.

Kaniber lobte ganz pragmatische Vorgehensweisen, beispielsweise die der Hochschule Weihenstephan–Triesdorf. Die rechne den Einsatz der Studierenden gleich als Praktikumssemester an.

AfD: Abhängigkeit von Saisonarbeitern "ein Armutszeugnis"

Kanibers Bemerkung, dass die inländischen Helfer die ausländischen Saisonarbeiter nur bedingt ersetzen können, rief die Kritik der AfD hervor.

"Saisonarbeiter, lange hat man da Langzeitarbeitslose geschickt. Das ist kein Beruf, das ist ein Straflager, kann man fast sagen. Das Hauptproblem: Die Leute kriegen zu wenig Geld. Wir reden von regionaler Landwirtschaft und sind von osteuropäischen Erntehelfern abhängig. Das ist ein Armutszeugnis." Ralf Stadler, der agrarpolitische Sprecher der AfD

SPD und FDP sehen gewachsenes Verständnis für die Bauern

Aus den anderen Fraktionen kam wenig Kritik an der Ministerin. Einige Abgeordnete merkten an, dass in der Corona-Krise das Verständnis für die Bauern gewachsen sei. Ruth Müller, Abgeordnete der SPD, warb dafür, dieses Kommunikationsfenster zwischen Landwirtschaft und Verbrauchern nicht wieder schließen zu lassen – ähnlich der Appell des FDP-Abgeordneten Christoph Skutella.

Grünes Lob für die Bio-Branche

Die agrarpolitische Sprecherin der Grünen, Gisela Sengl, vermisste im Bericht der Ministerin den Hinweis auf die Biobranche.

"Ich finde schon, dass man die Bio-Branche immer einzeln erwähnen muss. Sie ist ein immer relevanterer Teil in der Landwirtschaft und war in dieser Krise die krisensicherste Branche." Die agrarpolitische Sprecherin der Grünen, Gisela Sengl

Am Ende blieb der fraktionsübergreifende Appel der Abgeordneten, die Verbraucher sollten auch nach der Corona-Krise auf regionale Lebensmittel setzen.