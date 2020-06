Agrar-Experte fürchtet dauerhafte Ernterückgänge in Bayern

Von einem wirklichen Aufatmen kann für die bayerischen Bauern auch nach den regenreichen vergangenen Tagen nicht die Rede sein: Denn trotz des Niederschlags im Juni hat es im Frühjahr zu wenig geregnet: Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes fiel im unterfränkischen Bad Kissingen zwischen Ende März und Ende April kein messbarer Niederschlag.

Wasserspeicher leer

Abgesehen davon spüren die Bauern auch die Auswirkungen mangelnder Niederschläge in der Vergangenheit: Die Wasserspeicher im tieferen Boden seien nach der Trockenheit der letzten beiden Jahre noch nicht aufgefüllt, erklärt Peter Doleschel Leiter des Instituts für Pflanzenbau und Produktionstechnik der Landesanstalt für Landwirtschaft.

Wegen der Dürre der vergangenen Jahre rechnet Doleschel mit deutlich niedrigeren Ernte-Erträgen: "Ein durchschnittlicher lehmiger guter Ackerstandort ist fähig im Durschnitt einen Weizenertrag von acht Tonnen pro Hektar zu machen, wenn ich dann nachhaltig 100l Wasser pro Jahr habe, dann muss ich davon ausgehen, dass ich nur noch sieben Tonnen schaffe, oder noch weniger."

Bewässerung nur punktuell möglich

Um den Getreideanbau zu optimieren, wird an seinem Institut an verschiedenen Aspekten geforscht: Beispielsweise wird mit Maschinen an der exakteren Aussaat gearbeitet. Dennoch kann fehlender Niederschlag letztendlich nicht vollständig ausgeglichen werden.

Auch die Bewässerung der Flächen sei keine Lösung für alle, so Dolelschel. Bewässerung ist zum einen teuer, zum anderen wird eine Genehmigung für einen Brunnen selten erteilt, weil die Grundwasserspeicher ohnehin schon nicht voll seien, so der Agrarexperte: "Außer in der Münchner Schotterebene, wo ohnehin schon viel Gemüse bewässert wird, da rechnet es sich auch mal Getreide zu bewässern." Aber Voraussetzung ist, dass der Betrieb genug Wasser hat.