Agilis erhält den ersten "Bayerischen Eisenbahnpreis"

Das Regensburger Unternehmen wird dabei, so Verkehrsminister Hans Reichhart, für seine überdurchschnittlich hohe Qualität im Netz Nord - also in den Regionen in Oberfranken bis Weiden - ausgezeichnet. Das Unternehmen ist laut Eisenbahngesellschaft führend bei den Qualitätskriterien Sauberkeit, Freundlichkeit, aktive Kundenbetreuung und verständliche Information.

Langfristige Qualität sichern

Der Preis soll dauerhaft gute Leistung belohnen. Nur wer über vier Jahre am besten abschneidet, wird mit der Ehrung bedacht. Der Preis soll künftig alle zwei Jahre vergeben werden.

"Die Konstanz der Qualität bei Agilis ist imposant und zeigt, dass dahinter System steckt." Hans Reichhart, bayerischer Verkehrsminister

Zahlreiche Ausfälle bei Agilis

Im Sommer und Herbst sind wochenlang Agilis-Verbindungen ausgefallen, weil das Unternehmen nicht genügend Personal hatte. Kritik daran kam unter anderem vom Grünen-Abgeordneten Jürgen Mistol. Die Zugausfälle spielten bei der Preisvergabe aber offenbar keine Rolle.