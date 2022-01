Aggressiver Hund beißt Besitzerin und wird getötet

Ein Hund hat im Kreis Donau-Ries seine Besitzerin angegriffen und wurde eingeschläfert.

Ehepaar flüchtet in Panik vor Hund

Wie die Polizei mitteilte, ging der türkische Kangal-Hund am Mittwoch auf seine Besitzerin in Dürrenzimmern los, als diese das Tier füttern wollte und biss sie zweimal. Daraufhin rettete sich die Frau in ihr Auto. Ihr Ehemann verschanzte sich aus Angst vor dem Tier in einem Stadel und verständigte seinen Sohn, der die Polizei rief.

Hund betäubt und eingeschläfert

Da der Hund bereits beim Veterinäramt und beim Tierheim Nördlingen wegen seiner Aggressivität bekannt war und diesem niemand mehr Herr wurde, musste das Tier letztlich betäubt und anschließend eingeschläfert werden. Die Besitzerin wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der türkische Kangal-Hirtenhund ist eine Hunderasse, die in mindestens zwei Bundesländern als "möglicherweise gefährlich" eingestuft wird. Bayern gehört nicht dazu.