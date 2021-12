Aggressionen und Beleidigungen im Impfzentrum Passau

Impftag mit Termin im Passauer Impfzentrum: Eine ältere Dame drängelt sich vor, ein Mann brüllt "das geht so nicht" und bekommt Unterstützung von zwei Frauen. Sie buhen und rufen wild durcheinander. Parallel dazu tobt eine Frau, sie müsse dringend zurück ins Büro, das dauere hier alles zu lange, und dann drängle sich auch noch die Rentnerin vor. Die Nerven liegen blank, die Stimmung ist gereizt und ganz anders als in den Sommermonaten.

Mann droht Mitarbeitern mit Schlägen

Diesen Eindruck bestätigt auch die Standortleiterin des Passauer Impfzentrums, Andrea Klement. In letzter Zeit werden ihre Mitarbeiter immer öfter beschimpft und angepöbelt, sagt sie: "Wir hören Sätze wie: Ihr seid zu dumm für alles." Das Schlimmste, was sie bisher erlebt hat: Ein Mann drohte einem Mitarbeiter Schläge an.

Frustration in der Gesellschaft

Der große Unterschied zum Sommer liegt für Andrea Klement darin, dass sich jetzt zum Teil Menschen impfen lassen, die sich von ihrem Arbeitgeber dazu gezwungen sehen, es aber eigentlich nicht wollen. "Die lassen bei uns Dampf ab, weil es einfacher ist, das Personal im Impfzentrum anzuschreien, als den eigenen Chef", sagt sie. Erik Linseisen, Verwaltungsleiter des Impfzentrums, findet, die generelle Frustration in der Gesellschaft spiegle sich im Impfzentrum wider. Für aggressives Verhalten wegen Wartezeiten hat er kein Verständnis: "Wir könnten es uns auch einfach machen und nicht 600, sondern nur 300 Leute am Tag impfen. Das wäre für alle entspannter, ist aber nicht unser Ziel. Wir wollen möglichst viele in kurzer Zeit impfen."

Großteil ist freundlich und dankbar

Andrea Klement bittet die Bürgerinnen und Bürger um mehr Gelassenheit. Ihr Team schwört sie darauf ein, nicht zurück zu brüllen, sondern die Ruhe zu bewahren und sich auf die schönen Momente zu konzentrieren. Die gebe es nämlich auch. "Mir hat mal eine ältere Dame einen Kuchen gebacken und mitgebracht. Das war mein schönstes Erlebnis", erzählt sie. Dem Team ist es auch wichtig, zu betonen, dass der Großteil der Leute freundlich und dankbar sei.