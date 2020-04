12.04.2020, 12:07 Uhr

Aggression im Straßenverkehr: Rammversuche und Familienstreit

Sowohl in Deggendorf, als auch in Landau a.d.Isar kam es am Samstag zu aggressiven Auseinandersetzungen im Straßenverkehr. Während in Deggendorf das Pfefferspray gezückt wurde, kam es in Landau zu einer halsbrecherischen Verfolgungsjagd.