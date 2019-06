Ein aggressiver Autofahrer hat in Eging am See am Wochenende mehrmals Feuerwehrleute in Gefahr gebracht. Der 27-Jährige war am Samstag in der Nähe der Westernstadt entgegen einer Einbahnstraße unterwegs.

Sicherheitsschuh rettet Feuerwehrmann

An einer Sperrung fuhr er einem Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Eging über den Fuß und danach einfach weiter. Nur weil der Feuerwehrmann Sicherheitsschuhe trug, blieb er unverletzt. An einer nächsten Kontrollstelle gab der Autofahrer einfach Gas und fuhr auf einen anderen Feuerwehrmann zu, der dem Pkw gerade noch ausweichen konnte.

Autofahrer erwarten mehrere Anzeigen

Über das Kennzeichen konnte die Polizei den 27-Jährigen ausfindig machen. Bei einem Besuch zuhause stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert ist. Gegen den 27-Jährigen wird jetzt unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Angriffs auf Feuerwehrleute ermittelt.