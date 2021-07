AGCO/Fendt: Lieferschwierigkeiten, aber volle Auftragsbücher

Am Vormittag hat das Tochterunternehmen des börsennotierten US-Unternehmens AGCO zur Jahrespressekonferenz geladen. Auf der Veranstaltung blickten die Unternehmensvertreter optimistisch in die Zukunft, trotz explodierender Logistikkosten, Containerknappheit und Teilemangels. Der Traktorenhersteller aus Marktoberdorf stehe vor Herausforderungen, die das Unternehmen noch bis mindestens Ende des Jahres beschäftigen werden, so Christoph Gröblinghoff.

Boost durch Arbeit der Landwirte

Der Vorsitzende der AGCO/Fendt-Geschäftsführung will aber dennoch einen "Boost", also eine Steigerung, feststellen. Die Landwirte seien nämlich auch in Pandemiezeiten täglich ihrer Arbeit nachgegangen. Und dafür brauche es Landmaschinen. Zudem würden hohe Erzeugerpreise für Investitionsbereitschaft sorgen. Auch die Mitarbeiterzahlen habe Fendt im vergangenen Jahr um 300 auf insgesamt 6.300 aufgestockt.

Herausforderung für die Zukunft: neue Antriebe und digitale Produkte

Auf der Jahrespressekonferenz in Marktoberdorf präsentierte AGCO/Fendt auch neue Maschinen, von deren Verkauf sich der Hersteller unter anderem in Nord- und Südamerika bessere Geschäfte verspricht. "Dort, wo professionelle Hightech-Landwirtschaft stattfindet, sind wir gefragt", so Fendt-Chef Gröblinghoff. Eine Herausforderung für die Zukunft seien digitale Produkte und neue Antriebe. Fendt entwickelt derzeit einen Elektro-Traktor mit 80 PS. Modellversuche laufen auch mit Wasserstoffantrieben, so das Unternehmen.

