vor 12 Minuten

Afrika-Dialog des Auswärtigen Amts in Bayreuth

Wie sollen die Wirtschaftsbeziehungen zu Afrika künftig aussehen? Aber auch: Wie geht man am besten mit Flüchtlingsströmen des Nachbarkontinents um? Das sind Fragen, mit denen sich Experten am Abend in Bayreuth beschäftigen.