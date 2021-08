Codewort "Garmisch": Wie diesem Paar die Flucht aus Kabul gelang

Plötzlich leuchtet auf Naims Handy eine Nachricht auf. Darin ein Codewort und Koordinaten, die ihm und seiner Frau Adena den Weg aus Afghanistan weisen sollen. Naim weiß, dass es wohl eine ihrer letzten Chancen ist, das Land zu verlassen. Die Taliban patrouillieren vor der Wohnung, in der sie Unterschlupf gesucht haben, suchen nach Helfern der westlichen Truppen.

Taliban-Gewalt in Kindertagen

Zu welcher Gewalt die selbsternannten Gotteskrieger fähig sind, hat der 32-Jährige als Kind am eignen Leib erfahren müssen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn Naim sein Hemd hochzieht, sieht man lange Narben auf seinem Oberkörper. Eine in L-Form rund um den Bauchnabel, insgesamt 15 Zentimeter lang. Eine andere in der Nähe des Schlüsselbeins. Und eine an der Flanke. "Das waren Splitter von einem Bombenanschlag", erinnert sich Naim. "Die Leute sind einfach brutal, die kennen keine Grenze."

Mit seinen Eltern verlässt er danach das Land und flieht nach Deutschland. Er lernt Deutsch, wird Anlagen-Mechaniker, wird deutscher Staatsbürger. Doch lernt er Adena kennen, eine zierliche, schüchterne Afghanin. Er will zu ihr und heuert als Helfer der Bundeswehr in Afghanistan an. Das war vor gut einem Jahr. Doch nun bringt ihn der Job, der ihn zu Adena geführt hat, in höchste Not.

Maschinengewehr-Salven am Flughafen Kabul

Die Angst vor der Rache der Taliban treibt Naim und Adena jeden Tag zum Flughafen Kabul. "Auf einem Gate zehntausend Leute, auf dem anderen zehntausend Leute, die Straßen waren komplett zu", erinnert sich Naim. Soldaten mit Maschinengewehren schießen über ihre Köpfe.

"Viele sind zertrampelt worden und viele durch die Schüsse umgekommen", berichtet Adena mit leiser Stimme. "Auch ein acht- neunjähriges Mädchen ist da umgekommen", übersetzt Naim ihre Worte. Nur noch mit Tabletten kann Adena nach den Erlebnissen schlafen und die Ungewissheit ertragen. Vom Auswärtigen Amt, sagt Naim, kommt wenig Hilfe.

Naim kritisiert das Auswärtige Amt

"Ganz Ehrlich? Verarscht!" So habe er sich am Anfang gefühlt. "Die haben immer wieder geschickt, geht an dem Tag hin, da geht die Tür an dem oder dem Zeitpunkt auf. Und wir haben es immer wieder versucht. Aber irgendwann habe ich keine Hoffnung mehr gehabt. Man hätte nicht gedacht, dass man da so alleine gelassen wird!"

Freunde und Verwandte in Deutschland nutzen nun verzweifelt jeden Kontakt: Abgeordnete, einen früheren Schulfreund, der nun Nato-General ist. Dann endlich eine Nachricht der Behörden. Eine Wegbeschreibung zusammen mit dem Codewort das Naim am Flughafen hochhalten soll. Es lautet Garmisch.

Das Codewort bringt die Rettung

Wieder machen sich die beiden auf den Weg, für einen Weg von 30 Minuten brauchen sie fast drei Stunden, sie wühlen sich durch tausende Menschen, vorbei an dem Müll, in dem manche Familien die Nacht über schlafen. Langsam nähern sie sich den übermittelten Koordinaten, die ihn erreicht haben. Dann sehen sie eine kleine Deutschland-Fahne wedeln.

Es ist nur ein weiterer Flüchtling. Doch der schickt sie weiter zu einem Eingang wo ein Deutscher sein soll. Naim und Adena machen ihn ausfindig, Naim zeigt sein Codewort auf einem Schild. Der deutsche - wahrscheinlich ein Botschaftsmitarbeiter - redet mit einem britischen Soldaten. Der zieht beide schließlich in Sicherheit, hinein in den Kabuler Flughafen. So berichtet es Naim.

Wie Naim die Amerikaner erlebt hat

Mit einer deutschen Militärmaschine verlassen sie Kabul - während andere noch immer auf Rettung warten. Glaubt Naim, dass Deutsche noch rauskommen, wenn nur noch die Amerikaner da sind? Seine Antwort kommt schnell: "Das glaube ich nicht. Ich bin selber hingegangen und habe meinen deutschen Pass gezeigt. Ich bin dagestanden und die haben uns nur angeschaut und ausgelacht."

Bei Adenas Schwester haben sie vorerst Zuflucht gefunden. Adena soll sich alles von der Seele reden, was sie erlebt hat. Später soll es dann zurückgehen nach Weilheim wo Naim vor seiner Rückkehr nach Afghanistan als Anlagenmechaniker gearbeitet hat. Und damit ganz in die Nähe von Garmisch - dem Alpen-Ort, der ihnen als Codewort am Kabuler Flughafen die Freiheit beschert hat.